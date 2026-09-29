Гранти на генератори до 300 тисяч гривень для ОСББ досі доступні, хоча найпопулярнішу державну програму безповоротних грантів "ГрінДІМ" поставили на паузу. Натомість ОСББ можуть отримати до 300 тис. грн за програмою "СвітлоДім" і пільгові кредити "5-7-9%" до 3 млн грн.

У пресслужбі ДУ "Фонд енергоефективності" пояснили: програма "ГрінДІМ" покривала ОСББ 70% вартості сонячних станцій і теплових насосів. Середня вартість такого проєкту становила 1,8 млн грн.

За весь час "ГрінДІМ" профінансував 250 будинків, однак ліміт фінансування у 100 млн грн вичерпався. Прийом нових заявок зупинили з 4 квітня 2026 року, і поновлення наразі не планується — Фонд займається вже поданими заявками.

Які гранти ще на паузі

З 22 квітня 2026 року призупинили також програми "ВідновиДІМ" та "Енергодім" — через адаптацію до вимог Ukraine Facility. "ВідновиДІМ" компенсувала ОСББ 100% капітального ремонту житла, пошкодженого обстрілами, а "Енергодім" покривав від 40% до 70% витрат на термомодернізацію будинку й оновлення теплового пункту.

Скільки грошей доступно зараз

Попри паузу великих програм, податися на гроші все ще можна. Найшвидший варіант — "СвітлоДім": разова безповоротна допомога з резервного фонду держбюджету на термінову закупівлю генераторів або систем накопичення (акумулятори, сонячні панелі). Залежно від поверховості будинку держава відшкодовує від 100 до 300 тис. грн.

ОСББ та ЖБК також можуть оформити державний пільговий кредит "5-7-9%" — до 3 млн грн на строк до 3 років. Держава компенсує відсоткову ставку: 0% у перший рік, 5% у другий і 7% у третій.

У містах додатково працюють місцеві програми співфінансування: з місцевих бюджетів відшкодовують від 50% до 80% витрат на обладнання або гасять відсотки за банківськими кредитами.

Як оформити допомогу

Допомогу "СвітлоДім" оформлюють через застосунок "Дія" — заявку подає ОСББ або уповноважена особа, вказуючи потребу в генераторі чи системі накопичення. Розмір відшкодування залежить від поверховості: чим більший будинок, тим вищий ліміт, максимально 300 тис. грн.

Кредити "5-7-9%" беруть у банках-партнерах програми, а умови місцевих програм співфінансування слід уточнювати в міськраді чи департаменті ЖКГ свого міста.

Тим ОСББ, які встигли подати документи до зупинки "ГрінДІМ", варто дочекатися розгляду: Фонд енергоефективності опрацьовує раніше подані заявки, тож рішення по них ще можуть ухвалити.