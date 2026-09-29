Шахраї можуть за лічені хвилини перевипустити SIM-картку без відома власника та отримати повний контроль над банківськими картками, акаунтами й коштами. У поліції розповіли, як працює схема та як захиститися.

Якщо шахраї перевипустили SIM-картку без вашого відома, вони отримують повний контроль над номером телефону. Це відкриває їм доступ до банківських карток, електронних кабінетів і особистих даних. Про небезпеку попереджають у поліції Полтавської області.

Як працює схема перевипуску

Для викрадення даних злочинці використовують соціальну інженерію, створюють фішингові сайти та роблять навмисні дзвінки на різні номери, щоб змусити жертву виконати потрібні дії. Самі дзвінки використовують і для підтвердження перевипуску картки в оператора.

Найчастіше шахраї телефонують нібито від імені мобільного оператора та вимагають назвати код із SMS або особисті дані. Правоохоронці наголошують: представники оператора ніколи не просять коди чи конфіденційну інформацію.

Як захистити банківські картки

Перший крок — заборонити віддалений перевипуск SIM-картки. Цю функцію вмикають у налаштуваннях мобільного оператора або через контакт-центр. Після цього картку перевипускають лише особисто в офісі, підтверджуючи особу документами.

Для банківських операцій радять завести окремий номер, який не публікують у відкритих джерелах. Додатковий захист — перехід на контрактне обслуговування або прив'язка передплаченого номера до паспорта.

Що робити, якщо номер вкрали

Негайно повідомте мобільному оператору через службу підтримки та заблокуйте номер. Якщо є підозра, що шахраї дісталися банківських карток, зв'яжіться з банком і заблокуйте картки та онлайн-доступ, а також змініть паролі.

Про злочин слід повідомити до кіберполіції. Нагадаємо, в Україні пропонують запровадити кримінальну відповідальність за передачу шахраям даних банківських карток і доступу до онлайн-банкінгу — зі штрафом від 5 000 до 17 000 гривень, а за скупку карток чи вербування — до 51 000 гривень штрафу або обмеження волі не менш як на 2 роки.