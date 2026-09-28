Банки можуть заблокувати картку не лише за перекази понад 400 тисяч гривень. Фінансовий моніторинг працює за ризик-орієнтованим принципом, тому під перевірку може потрапити будь-яка підозріла операція.

Перекази на картку в Україні перевіряються банками не лише за розміром суми. Хоча в законодавстві визначено порогову межу у 400 тисяч гривень, будь-яку підозрілу операцію фінустанова має право заблокувати та дослідити навіть на мінімальну суму. Про це пише «24 канал».

У законодавстві України справді існує поняття порогової фінансової операції. За загальним правилом до неї належить операція на суму від 400 тисяч гривень, але лише за наявності хоча б однієї з визначених законом ознак.

Чи існує сума, після якої банк починає перевірку

Йдеться, зокрема, про операції за участю осіб із держав або юрисдикцій з підвищеними ризиками, політично значущих осіб та інші випадки, передбачені законом. Тому твердження, що «банк перевіряє всі перекази понад 400 тисяч гривень», є некоректним — сама сума не робить платіж автоматично підозрілим.

Водночас фінансовий моніторинг не обмежується операціями від 400 тисяч гривень. Підозрілою вважається операція або спроба її проведення, якщо банк має підозру чи достатні підстави вважати, що кошти можуть бути результатом злочинної діяльності.

Отже, переказ на 20 тисяч гривень теоретично теж може викликати запит банку, якщо він не відповідає звичній фінансовій поведінці клієнта або має інші ризикові ознаки. Немає універсальної суми на кшталт «до 100 тисяч гривень можна переказувати без перевірки».

Що банк може попросити пояснити

Якщо операція викликає запитання, банк може звернутися до клієнта за додатковою інформацією або документами. Зокрема, фінустанова може попросити пояснити походження коштів та економічний зміст операції. Це стосується ситуацій, коли на рахунок регулярно надходять значні суми, що не відповідають звичному профілю клієнта, або коли відбувається різка зміна характеру операцій.

Важливо не плутати фінмоніторинг із правилами щодо супроводу платежу. Для платіжних операцій на суму менше 30 тисяч гривень, за відсутності ознак пов'язаності, закон передбачає спрощені вимоги. Для більших платежів діють ширші вимоги щодо інформації про платника та отримувача.

Як підтвердити джерело коштів

Для звичайного клієнта головне — мати можливість пояснити походження коштів, якщо банк поставить відповідне питання. Наприклад, у разі отримання грошей від продажу майна, позики, спадщини, подарунка чи іншого законного джерела підтвердити це можна відповідними документами.

Сам запит банку ще не означає, що клієнт порушив закон — фінмоніторинг аналізує операції та зіставляє їх із доступною інформацією про клієнта. Тож 30 тисяч і 400 тисяч гривень — це різні законодавчі пороги, і жоден із них не означає автоматичного блокування чи перевірки кожного переказу.

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