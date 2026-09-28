Військовослужбовцям в Україні гарантоване безкоштовне лікування, однак у деяких лікарнях із захисників намагаються вимагати гроші за те, що вже покрите державою. Розповідаємо, чому це незаконно, що робити в такій ситуації та куди скаржитися.

Безкоштовне лікування для військових гарантоване державою, однак у деяких лікарнях із захисників досі намагаються вимагати гроші за те, що насправді має бути безоплатним, — розповідаємо, чому це порушення і куди звертатися.

Про випадки, коли у військового в лікарні вимагають кошти, пише Судово-юридична газета. Найчастіше йдеться про оплату обстежень, ліків чи додаткових послуг, які вже покриті Програмою медичних гарантій.

Військовослужбовці в Україні мають право на безкоштовну медичну допомогу. Це стосується і стаціонарного лікування, і діагностики — комп'ютерної томографії, МРТ та лабораторних аналізів, якщо є чинне електронне направлення, а заклад має договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ).

Показовий приклад нещодавно оприлюднила НСЗУ: з родини онкохворої пацієнтки на Тернопільщині вимагали майже 7 тисяч гривень за комп'ютерну томографію, попри наявність діючого е-направлення. Після втручання служби ситуацію врегулювали, а пацієнтці повернули право на безкоштовну діагностику.

Що робити, якщо в лікарні вимагають гроші

Якщо у закладі, який співпрацює з НСЗУ, вам відмовляють у безоплатній послузі або вимагають оплату — це пряме порушення закону. Не платіть «в кишеню»: спершу попросіть надати письмову відмову або рахунок із поясненням, чому послуга стала платною.

Далі офіційно повідомте Національну службу здоров'я. Скаргу можна подати на офіційних ресурсах служби або зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 — дзвінки безкоштовні. Про факти вимагання грошей також варто повідомити керівництво військової частини чи військово-медичний заклад, де ви перебуваєте на лікуванні.

Головні умови для безкоштовних послуг прості: направлення має бути чинним в електронній системі охорони здоров'я, а лікарня — мати договір із НСЗУ на відповідний пакет послуг. Місце роботи лікаря, який виписав направлення, значення не має.

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