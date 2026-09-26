Подорожчання пального в Україні може прискоритися вже з початку 2027 року — у проєкті держбюджету закладене підвищення акцизу на бензин і дизель. Водночас реальний стрибок цін на АЗС залежатиме ще й від курсу євро, світових цін на нафту та запасів пального у трейдерів.

Ціни на пальне в Україні можуть знову зрости вже з Нового року — у проєкті держбюджету на 2027 рік закладене підвищення акцизу на бензин і дизель. Водночас фактичний стрибок цін на АЗС залежатиме не лише від нових ставок, а й від курсу євро, світових цін на нафту та запасів пального у трейдерів.

Як зміниться акциз

Проєкт держбюджету на 2027 рік передбачає підвищення ставок акцизу на пальне. Для бензину ставка має зрости з 300,8 до 329,9 євро за 1000 літрів, а для дизельного пального — з 253,8 до 291,9 євро.

За розрахунками директора Науково-технічного центру «Псіхєя» Сергія Сапєгіна, за нинішнього курсу євро саме підвищення акцизу додасть близько 1,49 грн податку на літр бензину та 1,95 грн на літр дизеля. Оскільки на цю суму також нараховується ПДВ, загалом податки можуть підняти ціну приблизно на 1,79 грн/л бензину та 2,34 грн/л дизеля.

Чому ціна може зрости не одразу

На кінцеву вартість пального впливатимуть також курс євро, світові котирування та запаси, які оператори матимуть на момент зміни ставок. Наприкінці 2026 року трейдери можуть завезти додаткові обсяги пального за старими ставками акцизу — тоді вплив підвищення податку на цінники буде частково відтермінований, зокрема на січень або навіть лютий. Про це йдеться в матеріалі видання «Главком» із посиланням на експертів.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев також очікує подорожчання пального після підвищення акцизу, однак конкретну суму, яка додасться до літра, не називає. За його оцінкою, кінцева ціна залежатиме ще й від цінової політики самих трейдерів.

Якими можуть бути ціни у 2027 році

Є й значно вищі оцінки. Генеральний директор групи компаній Prime Group Дмитро Льоушкін прогнозує, що у лютому 2027 року дизель може коштувати 115–120 грн за літр, а за найгіршого сценарію — до 140–145 грн/л. Для бензину він називає орієнтир 105–110 грн/л, а за несприятливого розвитку ситуації — до 130 грн за літр.

Нагадаємо, на окремих українських АЗС дизель уже перевищив 100 грн за літр, а найдорожчий коштував 103 грн/л. Нинішнє подорожчання пов'язують із підвищенням вартості нафтопродуктів у Європі, курсом гривні та особливостями формування цін українськими операторами.

Раніше Politeka повідомляла, дизель по 145 гривень: паливний експерт розповів, коли ціни можуть різко злетіти.