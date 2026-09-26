Пенсія частини українців може зрости на 2 830 гривень уже від початку 2027 року — у проєкті Держбюджету заклали зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Більші виплати до пенсії в Україні можуть стати реальністю вже від 1 січня 2027 року — частина пенсіонерів отримуватиме майже на 2 830 гривень більше завдяки перерахунку прожиткового мінімуму.

Як повідомляє ТСН, у проєкті Держбюджету на 2027 рік закладено зростання прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, — із нинішніх 2 595 до 2 878 гривень. Саме цей норматив визначає верхню межу пенсійного забезпечення: максимальна виплата може зрости на 2 830 гривень і досягти 28 780 гривень замість теперішніх 25 950.

Однак таке підвищення отримають не більшість українських пенсіонерів, а лише ті категорії, для яких законодавством передбачені значно вищі спеціальні пенсійні виплати. Решті доведеться задовольнитися скромнішою надбавкою.

Як зміниться мінімальна пенсія

Для більшості пенсіонерів вирішальним є зовсім інший показник — мінімальна пенсія за віком. Вона зросте лише на 283 гривні: з 2 595 до 2 878 гривень, якщо проєкт бюджету ухвалять без змін.

Розрив між офіційним мінімумом і реальними витратами на життя залишається значним. За розрахунками, ще в липні 2026 року фактична вартість базового кошика потреб для пенсіонера сягала 7 455 гривень, тоді як для працюючого громадянина — понад 12 тисяч гривень.

Коли стане відомо про остаточні суми

Наразі йдеться лише про показники проєкту Державного бюджету на 2027 рік: Кабінет Міністрів погодив документ 15 вересня 2026 року та передав на розгляд народним депутатам. Оновлені суми залишаються планами уряду, а не чинними розмірами виплат.

Якщо парламент підтримає законопроєкт без суттєвих змін, нові соціальні стандарти наберуть чинності від 1 січня 2027 року. Остаточні суми перерахунку визначать після фінального ухвалення бюджетних рішень.

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