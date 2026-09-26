Яйця вже коштують по 72 гривні за десяток, а курятина, попри очікування, дорожчає. Аналітик аграрного ринку пояснив, як зміняться ціни на харчі до кінця 2026 року.

Ціни на продукти в Україні до кінця року змінюватимуться по-різному — одні категорії дорожчатимуть, інші дешевшатимуть. Причому курятина, всупереч сподіванням споживачів, не подешевшає, хоча ще нещодавно її вартість знижувалася.

За січень–серпень 2026 року продукти в Україні загалом подорожчали на 7,8% порівняно з аналогічним періодом торік. Утім, у серпні ціни навіть трохи знизилися — на 1,3% — завдяки сезонному здешевленню овочів і фруктів.

Такі цифри наводить керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка. За його словами, найбільше в серпні впали в ціні саме сезонні продукти: овочі подешевшали на 18,3%, а фрукти — на 12% (за даними держстатистики).

Яйця, м'ясо та молочка дорожчатимуть

Водночас уже зараз почали дорожчати м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі категорії бакалії. Аналітик підкреслив: єдиного тренду на подорожчання всіх продуктів немає, ситуація лишається різноспрямованою залежно від категорії товару.

«У серпні овочі та фрукти помітно дешевшали на тлі активного надходження нового врожаю. Водночас уже починають дорожчати м'ясо, молочна продукція, яйця та окремі категорії бакалії. До кінця року ситуація залишатиметься різноспрямованою залежно від категорії», — пояснив Максим Гопка.

Отже, до кінця 2026 року українцям варто орієнтуватися на такі тенденції: м'ясо, молочна продукція і яйця — подорожчання; окремі категорії бакалії — поступове зростання цін; сезонні овочі та фрукти — здешевлення завдяки новому врожаю.

Курятина дорожчає, попри падіння навесні

Окремо варто звернути увагу на м'ясо птиці. Навесні 2026 року курятина справді дешевшала на тлі зниження попиту та дешевших кормів, однак ближче до осені тренд розвернувся. Тепер аналітики прогнозують її поступове подорожчання до кінця року разом з іншими м'ясними продуктами.

На вартість харчів традиційно впливають одразу кілька чинників: енергетична ситуація, курс валют, сезонність і логістичні витрати. М'ясна і молочна галузі особливо чутливі до перебоїв зі світлом, адже виробництво і зберігання цієї продукції потребують безперервного температурного режиму.

Що буде з овочами взимку

Овочевий і фруктовий сегмент традиційно реагує на надходження нового врожаю зниженням цін, тож у другій половині року споживачі отримують тимчасове полегшення саме в цій категорії кошика. Проте вже до зими ситуація може знову змінитися: запаси якісної продукції поступово вичерпуються, а частка дорожчого імпорту зростає.

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