У вересні 2026 року в Україні подорожчала бакалія: за даними Мінфіну, зросли ціни на гречку, цукор, рис, соняшникову олію та пшеничне борошно. Найпомітніше додав у ціні цукор, а борошно змінилося найменше.

У вересні 2026 року в Україні дорожчає бакалія — актуальні ціни на гречку, цукор, рис, олію та борошно опублікував Мінфін станом на 22 вересня. Порівняно із серпнем цінники пішли вгору, щоправда, на різні суми.

Гречка

Кілограм гречки тепер у середньому коштує 78,45 грн, тоді як у серпні 2026 року середня ціна становила 74,63 грн. Найдешевше крупу продають у Metro — 69,90 грн/кг, а також у Novus — 69,99 грн. Найдорожче — у Megamarket, де за кілограм просять 99 грн. У Auchan гречка коштує 74,90 грн.

Цукор

Цукор кристалічний подорожчав найпомітніше: середня ціна кілограма зросла з 30,22 грн у серпні до 35,82 грн у вересні. У Auchan і Metro кілограм продають по 34,90 грн, у Novus — по 34,99 грн, а в Megamarket — по 38,50 грн.

Рис

Вартість рису залежить від сорту. Довгий рис у середньому коштує 63 грн/кг (у серпні — 59,74 грн), круглий — 62,07 грн (було 54,71 грн), а довгий пропарений — 56,37 грн (було 53,13 грн). Розкид цін великий: у Metro довгий рис продають по 52 грн, а в Novus — по 79,99 грн за кілограм.

Олія

Соняшникова олія теж додала в ціні. Пляшка рафінованої олії «Олейна» об'ємом 850 мл у середньому коштує 107,30 грн (у серпні — 100,68 грн), а «Щедрий Дар» — 100,66 грн (у серпні — 100,07 грн).

Борошно

Найменше змінилося пшеничне борошно. Кілограм борошна «Хуторок» у середньому коштує 36,72 грн (у серпні — 35,88 грн), а двокілограмове пакування — 72,64 грн (у серпні — 70,96 грн).

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