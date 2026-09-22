Відстрочка від мобілізації в Україні може не продовжитись автоматично навіть тим, хто має повне право на неї. Адвокат розповіла, чому так стається і що робити, щоб не опинитись у зоні ризику призову.

Мобілізація в Україні набирає обертів, а відстрочка від неї напряму залежить від актуальності даних у державних реєстрах. Автоматичне продовження відстрочки через «Резерв+» спрацювало не для всіх, і це створює серйозні юридичні ризики для військовозобов'язаних.

Вінницька адвокатка Наталя Опольська пояснила, що найчастіше проблеми виникають у тих, чия відстрочка пов'язана із сімейними обставинами: утриманням або доглядом за батьками, доглядом за дружиною, а також самостійним вихованням дитини. Саме ці категорії залежать від актуальності відомостей у реєстрах.

Чому відстрочка може не продовжитись автоматично

Причин кілька, і всі вони однаково поширені. Найперша — функціональний збій у самому застосунку «Резерв+». Друга — зміна фактичних обставин: втрата потреби в догляді, зміна чи втрата групи інвалідності, смерть особи, над якою здійснюється догляд, або завершення навчання. Також відстрочка не продовжується через некоректні дані в державних реєстрах чи закінчення строку дії документа — акту догляду, довідки ЛКК, рішення суду про встановлення опіки.

Адвокатка заспокоює: повідомлення про неможливість автоматичного продовження зовсім не означає, що людина втратила право на відстрочку. Право може бути наявне, однак через помилку в документах додаток не зміг отримати необхідну інформацію.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилась

Якщо після оновлення даних у «Резерв+» відомості не змінюються, не варто чекати — потрібно повторно подати повний пакет документів до прозорого офісу (ЦНАП) на розгляд комісії або скористатися функцією подачі запиту на відстрочку безпосередньо через застосунок.

Якщо ж після подачі запиту надійшло повідомлення «Відстрочку не надано» — варто одразу звернутися з оригіналами документів до ЦНАПу. Перелік документів законодавчо не змінювався для жодної категорії, тому ключове — їх чинність та правильність внесених даних.

Важливо розуміти: якщо відстрочка не продовжилась і навіть після оновлення даних ситуація не змінюється, ТЦК має право направити людину на ВЛК. У такому випадку подальша мобілізація може вважатися законною.

Як перевірити дані в реєстрах

Щодо народження, смерті, реєстрації або розірвання шлюбу дані зберігає і оновлює РАЦС. Інформацію про інвалідність перевірить адміністратор ЦНАПу через Централізований банк з проблем інвалідності (ЦБІ). А якщо відстрочка по навчанню не продовжилась — варто звернутися до закладу освіти, щоб перевірити коректність даних в ЄДЕБО.

Головна порада адвокатки тим, у кого відстрочка не продовжилась, — не зволікати і подавати повторно повний пакет документів. У той період, що минув між закінченням попередньої відстрочки та поданням нової заяви, людина вважається такою, що підлягає мобілізації.

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