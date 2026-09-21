Розповідаємо, які категорії військовозобов'язаних можуть отримати повістку вже цієї осені та які правила діятимуть після 1 жовтня.

Мобілізація в Україні не змінюється з 1 жовтня — окремої нової хвилі призову чи нового мобілізаційного віку в жовтні 2026 року не запроваджують. Водночас загальна мобілізація продовжує діяти, тож повістки й надалі можуть отримувати військовозобов'язані, які відповідають визначеним законом критеріям.

Як повідомляє OBOZ.UA, у липні Верховна Рада затвердила указ президента, яким строк загальної мобілізації продовжили з 2 серпня 2026 року на 90 діб. Тож у жовтні мобілізаційні заходи триватимуть у тому самому порядку, що й раніше.

Кого можуть мобілізувати у жовтні

За загальним правилом, мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають законного права на відстрочку та не заброньовані. Такі правила підтверджує Міністерство оборони України.

Тобто сам факт настання 1 жовтня не змінює коло поняття військовозобов'язаних. Повістку можуть отримати чоловіки відповідного віку, якщо вони перебувають на військовому обліку та не мають підстав, які звільняють їх від призову під час воєнного стану.

Що буде з чоловіками після 50 років

Найбільше дискусій напередодні жовтня виникло навколо чоловіків 50–60 років. У соцмережах поширюються твердження, що після 50 років нібито більше не мобілізуватимуть. Однак такого загального правила в законодавстві немає.

Чоловік у віці 50, 55 або 59 років, якщо він є військовозобов'язаним, придатним до служби та не має відстрочки чи бронювання, може бути мобілізований на загальних підставах. Досягнення 50-річного віку саме по собі не є підставою для звільнення від мобілізації.

А що з чоловіками старше 60 років

Після досягнення 60 років правила інші. Для більшості військовослужбовців під час особливого періоду граничний вік перебування на службі становить 60 років. Водночас закон дозволяє людям старше 60 років під час воєнного стану вступати на військову службу за контрактом за визначених умов — зокрема за згодою командира військової частини та за умови придатності за станом здоров'я.

Тобто повідомлення про те, що з 1 жовтня чоловіків після 60 років нібито почнуть масово мобілізувати, не відповідають чинним правилам.

При можати мобілізувати чоловіків до 25 років

Для чоловіків до 25 років діють окремі правила. За загальним правилом військовозобов'язані до досягнення 25 років, які пройшли базову загальну військову підготовку або базову військову службу, не підлягають мобілізації до 25-річного віку. Водночас законодавство передбачає окремі категорії молодших чоловіків, які можуть бути військовозобов'язаними та підлягати призову. Інші громадяни 18–25 років можуть приєднатися до війська добровільно за контрактом.

Як діють відстрочки

Наявність права на відстрочення лишається однією з ключових обставин, які визначають, чи можуть військовозобов'язаного призвати. Відстрочення надається за підставами, визначеними законодавством. У 2026 році уточнили механізм його переоформлення: якщо у людини з чинним відстроченням виникла інша законна підстава, вона може звернутися для її переоформлення. Подання такої заяви само по собі не припиняє чинну відстрочку до прийняття відповідного рішення.

Що робити, якщо надійшла повістка

Якщо вам вручили повістку, але ви маєте чинну відстрочку чи бронювання, варто з'явитися до ТЦК з підтверджувальними документами, щоб підтвердити своє право на відстрочку й уникнути непорозумінь. Право на відстрочення підтверджується відповідними документами, і незаконне рішення можна оскаржити в суді.

Раніше Politeka повідомляла, коли можна законно відмовитися від повістки ТЦК.

Як також повідомляла Politeka, адвокат пояснила, як оскаржити висновок ВЛК.