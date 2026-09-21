Через нові російські дронові атаки та артилерійські обстріли на ранок 21 вересня з'явилися нові знеструмлені споживачі у трьох областях. У ще одній області світло зникло через негоду.

Перебої зі світлом у Херсонській області через обстріли РФ стали частиною ширшої картини — по країні фіксують нові аварійні знеструмлення. У НЕК «Укренерго» повідомили, що станом на ранок 21 вересня через російські атаки без електроенергії лишилися нові споживачі у трьох областях.

Про це національна енергетична компанія повідомила у Фейсбуці. Найскладніша ситуація склалася у прифронтових регіонах, де енергетики працюють просто під обстрілами.

Де саме немає світла

«Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів — на ранок є нові знеструмлення у Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні компанії.

Відновлення мереж іде не скрізь однаково: у населених пунктах, які перебувають безпосередньо в зоні бойових дій, ремонтні бригади поки не можуть вийти на лінії. Пріоритет віддають ділянкам, які можна відновити без ризику для життя фахівців.

На Тернопільщині світло зникло через негоду

Окрему серію знеструмлень зафіксовано у Тернопільській області: там на ранок повністю або частково були знеструмлені 20 населених пунктів. Причиною стали погодні умови, а не обстріли.

Ремонтні бригади обленерго вже відновлюють пошкоджені вітром і дощем мережі. Точних графіків повернення живлення у всі села компанія не називає, але обіцяє оперативне відновлення.

Споживання і поради на вечір

Споживання електроенергії станом на 9:30 понеділка відповідало рівню попереднього робочого дня — 18 вересня. Найбільше навантаження на енергосистему традиційно припадає на вечірні години.

Укренерго просить споживачів ощадливо споживати електроенергію з 16:00 до 22:00, коли до мережі одночасно підключення побутова техніка. Це допоможе зменшити навантаження на пошкоджену ворогом енергосистему.

Чи будуть графіки відключень 21 вересня

Як інформують енергетики, на 21 вересня застосування графіків погодинного відключення світла не прогнозується. Проте ситуація може змінитися в будь-який момент через нові обстріли по енергооб’єктах.

Раніше Politeka повідомляла, новий тариф на світло: скільки коштуватиме кВт·год з 1 жовтня.