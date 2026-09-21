Из-за новых российских дроновых атак и артиллерийских обстрелов на утро 21 сентября появились новые обесточенные потребители в трех областях. В еще одной области свет исчез из-за непогоды.

Перебои со светом в Херсонской области из-за обстрелов РФ стали частью более широкой картины — по стране фиксируют новые аварийные обесточивания. В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что по состоянию на утро 21 сентября из-за российских атак без электричества остались новые потребители в трех областях.

Об этом национальная энергетическая компания сообщила в Facebook. Самая сложная ситуация сложилась в прифронтовых районах, где энергетики работают прямо под обстрелами.

Где именно нет света

«Вследствие российских дроновых атак и артиллерийских обстрелов — на утро есть новые обесточивания в Херсонской, Харьковской и Донецкой областях. Там, где это позволяет ситуация безопасности, уже выполняются аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении компании.

Восстановление сетей проходит не везде одинаково: в населенных пунктах, которые находятся непосредственно в зоне боевых действий, ремонтные бригады пока не могут выйти на линии. Приоритет отдают участкам, которые можно восстановить без риска для жизни специалистов.

На Тернопольщине свет исчез из-за непогоды

Отдельную серию зафиксировано в Тернопольской области: там на утро полностью или частично были обесточены 20 населенных пунктов. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, а не обстрелы.

Ремонтные бригады облэнерго уже восстанавливают поврежденные ветром и дождем сети. Точных графиков возврата питания во все села компания не называет, но обещает оперативное восстановление.

Потребление и советы на вечер

Потребление электроэнергии по состоянию на 9:30 понедельника соответствовало уровню предыдущего рабочего дня — 18 сентября. Наибольшая нагрузка на энергосистемы традиционно приходится на вечерние часы.

Укрэнерго просит потребителей экономно использовать электричество с 16:00 до 22:00, когда к сети подключается бытовая техника. Это поможет уменьшить нагрузку на поврежденную врагом систему.

Будут ли графики отключений 21 сентября

Как информируют энергетики, на 21 сентября применение графиков почасового отключения света не прогнозируется. Однако ситуация может измениться в любой момент из-за новых обстрелов по энергообъектам.

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