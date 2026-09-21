Подорожание лука в Украине временно приостановилось — за неделю отпускные цены упали на 10%, и килограмм теперь стоит 12–18 гривен. При этом продукт остается на 35% дороже, чем в прошлом году.

Цены на подсолнечное масло в Украине недавно резко выросли, однако репчатый лук движется в противоположном направлении. Как сообщают аналитики платформы EastFruit, по состоянию на 18 сентября отпускные цены на лук составляют 12–18 гривен за килограмм.

Это в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее. Причиной удешевления стал сбор поздних сортов лука, благодаря чему объемы продукции на рынке существенно выросли, а предложение превысило спрос.

Почему лук подешевел

Фермеры сейчас преимущественно продают лук, который из-за определенных качественных характеристик не подходит для длительного хранения. Такой товар стараются реализовать как можно быстрее, поэтому производители уступают в цене.

Подорожание лука в годовом измерении

Несмотря на текущее снижение цен, подорожание лука в Украине никуда не исчезло: сейчас средняя стоимость продукта примерно на 35% выше, чем за аналогичный период 2025 года.

Участники рынка сообщают о существенном сокращении урожая качественного лука в этом сезоне — причиной стали неблагоприятные погодные условия. Именно поэтому часть продукции не годится для хранения, а качественный лук может снова подорожать ближе к зиме.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Главреду отмечает, что осенью в Украине могут вырасти цены на молочные продукты, мясо, овощи, крупы и хлеб. Наибольшее подорожание прогнозируют для тепличных овощей — во второй половине осени их стоимость может вырасти более чем на 20%.

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