Мобилизация в Украине продолжается, поэтому военнообязанные, прошедшие военно-врачебную комиссию, имеют право не согласиться с ее заключением. Адвокат объяснила два законных способа обжаловать решение ВЛК.

Мобилизация в Украине и обжалование заключения военно-врачебной комиссии — тема, которая все чаще интересует военнообязанных. После прохождения ВЛК человек не всегда соглашается с решением о пригодности к военной службе, но в таком случае заключение можно законно обжаловать.

Адвокат АО «Юридическая фирма "Марусяк и Партнеры"» Оксана Воробей объяснила, что способов обжаловать решение ВЛК два — административный и судебный. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий юристки для РБК-Украина.

Жалоба в высшую ВЛК

Если военнообязанный не согласен с заключением комиссии, прежде всего стоит подать жалобу в высшую ВЛК. К обращению обязательно прилагают подтверждающие медицинские документы, результаты обследований и выводы врачей.

Обращение в суд

Если жалоба в высшую комиссию не дала результата, человек имеет право обратиться в суд. При этом суды не отменяют непосредственно медицинский диагноз, а обязывают провести осмотр повторно.

По словам адвоката, именно такой способ защиты во многих случаях является наиболее действенным. Во время мобилизации ВЛК нередко проводят поспешно и формально, без надлежащего исследования медицинских документов или проведения необходимых обследований.

После соответствующего решения суда повторная ВЛК обычно проходит более тщательно. Это позволяет лучше оценить состояние здоровья человека и получить объективное заключение о пригодности к службе.

Когда обращаться в суд целесообразнее всего

Специалист отметила, что наиболее целесообразно обращение в суд, когда нарушена процедура направления на ВЛК или порядок ее прохождения. Например, основанием может стать направление человека, который ранее имел статус ограниченно пригодного к службе.

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