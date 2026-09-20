Действующая отсрочка не аннулируется автоматически при переоформлении документов — право сохраняется до официального решения комиссии ТЦК. Рассказываем, как действовать военнообязанным, чтобы не потерять защиту от призыва.

Мобилизация в Украине остаётся чувствительной темой для тех, кто имеет право на отсрочку и вынужден периодически её переоформлять. Главное опасение — что при подаче новых документов человека могут сразу призвать. Действующий порядок даёт на это чёткий ответ.

Пока действующая отсрочка действительна, её переоформление на другое основание — например, по состоянию здоровья или из-за инвалидности матери — не отменяет право автоматически. Подача нового пакета документов не аннулирует действующую отсрочку: она остаётся действительной до тех пор, пока комиссия ТЦК не вынесет официальное решение.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета, разъясняя нормы действующего порядка призыва. В то же время в Минобороны объясняют, почему автоматическое продление отсрочки срабатывает не всегда — именно из-за этого многим приходится переоформлять статус вручную.

Для тех, кто ухаживает за человеком с инвалидностью, автоматическое продление отсрочки напрямую зависит от данных в государственных реестрах. Если система не находит РНОКПП лица, нуждающегося в уходе, или данные об инвалидности не подтверждены в базах Пенсионного фонда либо Единой информационной системы социальной сферы, продление блокируется.

Отказ в автоматическом продлении случается и тогда, когда реестры находят другого потенциального опекуна — например, разведённого родственника. К этому добавляются расхождения в фамилии, имени, отчестве, дате рождения или налоговом номере. Тем, кто самостоятельно воспитывает ребёнка, чаще всего отказывают из-за отсутствия нужных записей в Государственном реестре актов гражданского состояния.

Куда обращаться, если отсрочку не продлили автоматически

В каждом таком случае военнообязанный должен лично обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) и подать пакет документов, подтверждающих право на отсрочку. После этого решение принимает комиссия ТЦК — и до того момента, пока она не вынесет вердикт, ранее предоставленная отсрочка продолжает действовать.

Чтобы избежать проблем, стоит заранее проверить, указан ли РНОКПП лица, за которым осуществляется уход, и подтверждён ли его статус в базах ПФУ или ЕИССС. Если основание меняют — например, переоформляют отсрочку по состоянию здоровья вместо ухода — подают соответствующие медицинские документы.

Пока человек имеет действующую отсрочку, его не могут призвать лишь из-за того, что он переоформляет документы. Окончательное решение принимает исключительно комиссия ТЦК — и только после проверки всех оснований.

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