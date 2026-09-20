В марте 2027 года в Украине запланирована очередная ежегодная индексация пенсий, на которую в проекте госбюджета уже заложили 292,82 млрд грн.

Пенсии в Украине снова пересчитают — в марте 2027 года запланирована очередная ежегодная индексация, которая охватит около 10 миллионов пенсионеров. Точный процент повышения пока не определен, но средства на ежегодный перерасчет выплат уже заложены в проект Государственного бюджета на следующий год.

О том, что индексация-2027 состоится и кого она коснется, сообщает ТСН со ссылкой на издание «На пенсии». По словам народного депутата Ольги Василевской-Смаглюк, средства на ежегодное повышение пенсий уже учтены в бюджетных планах.

При этом в проекте пока не указаны ни точный коэффициент индексации, ни окончательный размер будущего повышения. Конкретные показатели Кабинет Министров определит ближе к дате проведения перерасчета.

Размер доплаты будет зависеть от двух основных экономических факторов: уровня официальной инфляции и темпов роста средней заработной платы, с которой уплачивают единый социальный взнос (ЕСВ).

В проекте Госбюджета-2027 для Пенсионного фонда предусмотрели трансферт в размере 292,82 млрд грн. Это на 41,51 млрд грн больше, чем сумма, заложенная на пенсионные расходы в текущем году.

В пояснительных материалах к законопроекту указано, что эти средства планируют направить на выплату пенсий, доплат, надбавок и повышений, а также на проведение ежегодной индексации с 1 марта. Это означает, что мартовский перерасчет пенсий в следующем году уже предусмотрен бюджетными планами.

Что повлияет на размер новой пенсии

Перерасчет произойдет автоматически — подавать какие-либо заявления или документы пенсионерам не нужно. Пенсионный фонд самостоятельно пересчитает выплаты после того, как правительство примет соответствующее решение и утвердит окончательные параметры индексации.

Окончательные параметры индексации и порядок ее проведения должны быть определены отдельными решениями правительства. Поэтому сейчас можно ориентироваться на сам факт запланированного мартовского перерасчета, но не на конкретную сумму будущей пенсии.

Еще до весенней индексации часть пенсионеров получает автоматические надбавки. Так, в сентябре 2026 года украинцам в возрасте от 70 до 74 лет добавляют по 300 грн, а граждане с особыми заслугами перед государством могут ежемесячно получать дополнительные 1038 грн независимо от возраста и стажа.

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