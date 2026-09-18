Працюючі пенсіонери, які після призначення пенсії накопичили щонайменше 24 місяці страхового стажу, мають право подати заяву до ПФУ і почати отримувати більшу виплату одразу — чекати квітневого перерахунку не потрібно.

Доплата до пенсії в Україні далеко не завжди вимагає очікування загальної індексації. Частина пенсіонерів може збільшити свої виплати вже зараз — достатньо подати заяву до Пенсійного фонду, якщо накопичено необхідний страховий стаж.

Пенсійний фонд України проводить плановий автоматичний перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів лише раз на рік — у квітні. Однак якщо людина відпрацювала необхідний строк раніше, чекати весни не потрібно: достатньо подати особисту заяву і почати отримувати підвищену пенсію одразу, не втрачаючи гроші за місяці очікування. Про це пише 24 Канал.

Хто має право на достроковий перерахунок

Право на достроковий перерахунок мають працюючі пенсіонери, які після призначення пенсії накопичили щонайменше 24 місяці страхового стажу. Для подання заяви знадобляться лише паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП, він же ІПН).

Такий механізм дозволяє отримувати чесно зароблені гроші без затримок: оформлення відбувається за особистим зверненням, без прив'язки до загального графіка індексації.

Що з тими, хто пропрацював менше двох років

Якщо після виходу на пенсію людина пропрацювала, скажімо, рік і звільнилася, цей час теж не згорить. Але тут діє інша норма: оновлення суми виплат проведуть не раніше ніж через 24 місяці після попереднього перерахунку або початкового призначення пенсії.

Які доплати нараховують автоматично за віком

Паралельно з перерахунком за стаж в Україні діють щомісячні компенсаційні виплати, які додаються до пенсії залежно від віку:

від 70 до 75 років — автоматична доплата до 300 гривень;

від 75 до 80 років — автоматична доплата до 456 гривень;

від 80 років і старше — автоматична доплата до 570 гривень.

Окремо передбачена спеціальна соціальна допомога для одиноких пенсіонерів, яким виповнилося 80 років. Її призначають за умови, що людина потребує постійного стороннього догляду, підтвердженого офіційним висновком медичної комісії.

Як оформити перерахунок: покроково

Процедура дострокового перерахунку проста. Потрібно:

підготувати паспорт і РНОКПП;

звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України або подати заяву через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ;

у заяві вказати додатковий стаж, відпрацьований після призначення пенсії.

Після обробки заяви підвищену пенсію нарахують без очікування квітневого перерахунку, тож своєчасне звернення — найпростіший спосіб захистити власні фінансові інтереси.

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