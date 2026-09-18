Ціни на курятину в Україні станом на 17 вересня лишаються відносно стабільними, проте виробники попереджають про ризик подорожчання м'яса птиці найближчим часом. Філе коштує 234–245 грн/кг, а гомілка за місяць подорожчала майже на 17%.

Ціни на м'ясо в Україні зросли ще наприкінці літа, проте курятина на початку осені не демонструє різких стрибків. Однак виробники вже попереджають про можливе подорожчання, пов'язане зі зміною логістики постачання продуктів до магазинів.

Як повідомляє Delo.ua з посиланням на моніторинг «Мінфіну», станом на 17 вересня актуальна вартість курятини така. Найдорожчою позицією лишається куряче філе: його ціна коливається в діапазоні 234–245 грн/кг, що на 3,8% більше, ніж місяцем раніше. Куряче стегно оцінюють у 109–159 грн/кг (+4,3%), гомілка — 114–119 грн/кг, і саме вона подорожчала найсильніше — одразу на 17%. Цільна тушка коштує близько 114 грн/кг, додавши 6,7%.

У популярних торговельних мережах цифри нижчі за загальноринкові через акції та власні умови. Так, куряче філе в АТБ коштує 197,89 грн/кг, у «Сільпо» — 198,20 грн/кг, а курячі гомілки в Novus можна придбати за 79,99 грн/кг.

Чому курятина може подорожчати

Основна загроза цінам — не ринок курятини сам по собі, а логістика. Як пояснює виконавчий директор Асоціації «Союз птахівників України» Сергій Карпенко, ракетні удари по розподільчих центрах торговельних мереж зруйнували роками налагоджену систему постачання. Ритейлери тепер вимагають від виробників м'яса птиці та яєць доставляти продукцію безпосередньо до супермаркетів, а також пропонують перекласти на постачальників до 100% ризиків втрати товару через війну.

За оцінкою виробників, такі умови можуть підняти собівартість продукції на 10–15% лише через потребу прямої доставки. Це, своєю чергою, здатне спричинити зростання відпускних цін, скорочення асортименту та зниження конкуренції на ринку м'яса птиці.

Виробники наголошують: підвищення цін на курятину є ризиком, а не фактом, який уже звершився. Подальша динаміка, за даними Асоціації, перш за все залежатиме від вартості кормів, пального, електроенергії та логістики. За відсутності різкого здорожчання цих складових у найближчій перспективі суттєвих стрибків цін на м'ясо птиці не очікується.

Тим часом українські компанії за перше півріччя 2026 року експортували 248,4 тис. тонн м'яса птиці — на 9,7% більше, ніж за аналогічний період торік. При цьому загальна виручка від реалізації знизилася на 1,8% і становила $526,4 млн.

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