Мобілізація в Україні триває, і для багатьох військовозобов'язаних з'явився альтернативний шлях потрапити на військову службу — без проходження основного етапу рекрутингу через територіальний центр комплектування. Як повідомляє Факти ICTV, про деталі процедури, яку в народі охрестили «мобілізацією без ТЦК», розповіла адвокатка, партнерка АО RELIANCE Ірина Цибко.
За словами юристки, уряд дозволив командирам військових частин — насамперед пріоритетних — мобілізувати добровольців напряму, минаючи територіальні центри комплектування на етапі рекрутингу та вибору посади.
Двері ТЦК ви не оминете повністю, адже юридичне оформлення та внесення даних до реєстрів усе одно синхронізується з централізованими системами, проте ключовий процес ухвалення рішень змістився безпосередньо до військових частин.
Схема потрапляння до обраної бригади складається з кількох кроків:
- Пошук вакансії та контакт. Військовозобов'язаний обирає підрозділ і посаду — через рекрутингові центри, сайти вакансій або безпосередньо зв'язавшись із частиною.
- Співбесіда та рекомендаційний лист. Після успішного інтерв'ю командир частини видає письмову згоду.
- Проходження ВЛК. Доброволець проходить військово-лікарську комісію.
- Зарахування до списків. Наказ видає командир частини, після чого людина вирушає на службу або спочатку на базову загальновійськову підготовку, якщо досвіду немає.
Кого стосується мобілізація без ТЦК
Фахівчиня наголошує: ця процедура стосується виключно добровольців, які свідомо обирають конкретну бригаду та спеціальність. Головний плюс — гарантія потрапляння саме в обраний підрозділ на обрану посаду. Раніше траплялися випадки, коли рекомендаційні листи від частин «губилися» в ТЦК, і людину відправляли в інші роди військ. Прямий механізм усуває цей ризик.
Ірина Цибко також підкреслила, що прямий призов не є способом ухилення від мобілізації чи проходження ВЛК. Це інструмент для підвищення ефективності рекрутингу, який дає змогу мотивованим бійцям потрапляти туди, де їхні навички будуть найкориснішими.
Раніше Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: суд скасував призов чоловіка, пояснивши, чому наказ ТЦК протиправний.
Також Politeka повідомляла, мобілізація в Україні: який буде штраф за неявку до ТЦК та як його можна оскаржити.
Як повідомляла Politeka, мобілізація Свідка Єгови, який відмовляється від зброї: суд пояснив, чи законно діяв ТЦК.