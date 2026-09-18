Мобілізація в Україні триває, і тепер військовозобов'язані можуть потрапити на службу без основного етапу рекрутингу через ТЦК — напряму до обраної бригади. Юристка Ірина Цибко пояснила, як діє такий механізм і кого він стосується.

Мобілізація в Україні триває, і для багатьох військовозобов'язаних з'явився альтернативний шлях потрапити на військову службу — без проходження основного етапу рекрутингу через територіальний центр комплектування. Як повідомляє Факти ICTV, про деталі процедури, яку в народі охрестили «мобілізацією без ТЦК», розповіла адвокатка, партнерка АО RELIANCE Ірина Цибко.

За словами юристки, уряд дозволив командирам військових частин — насамперед пріоритетних — мобілізувати добровольців напряму, минаючи територіальні центри комплектування на етапі рекрутингу та вибору посади.

Двері ТЦК ви не оминете повністю, адже юридичне оформлення та внесення даних до реєстрів усе одно синхронізується з централізованими системами, проте ключовий процес ухвалення рішень змістився безпосередньо до військових частин.

Схема потрапляння до обраної бригади складається з кількох кроків:

Пошук вакансії та контакт. Військовозобов'язаний обирає підрозділ і посаду — через рекрутингові центри, сайти вакансій або безпосередньо зв'язавшись із частиною.

Військовозобов'язаний обирає підрозділ і посаду — через рекрутингові центри, сайти вакансій або безпосередньо зв'язавшись із частиною. Співбесіда та рекомендаційний лист. Після успішного інтерв'ю командир частини видає письмову згоду.

Після успішного інтерв'ю командир частини видає письмову згоду. Проходження ВЛК. Доброволець проходить військово-лікарську комісію.

Доброволець проходить військово-лікарську комісію. Зарахування до списків. Наказ видає командир частини, після чого людина вирушає на службу або спочатку на базову загальновійськову підготовку, якщо досвіду немає.

Кого стосується мобілізація без ТЦК

Фахівчиня наголошує: ця процедура стосується виключно добровольців, які свідомо обирають конкретну бригаду та спеціальність. Головний плюс — гарантія потрапляння саме в обраний підрозділ на обрану посаду. Раніше траплялися випадки, коли рекомендаційні листи від частин «губилися» в ТЦК, і людину відправляли в інші роди військ. Прямий механізм усуває цей ризик.

Ірина Цибко також підкреслила, що прямий призов не є способом ухилення від мобілізації чи проходження ВЛК. Це інструмент для підвищення ефективності рекрутингу, який дає змогу мотивованим бійцям потрапляти туди, де їхні навички будуть найкориснішими.

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