Під час мобілізації територіальні центри комплектування (ТЦК) нерідко порушують встановлені процедури, і більшість таких дій можна оскаржити в суді. Юристка з Дніпра назвала найпоширеніші порушення та пояснила, як захистити свої права.

Штрафи за неявку до ТЦК — не єдина сфера, де порушуються права військовозобов'язаних. Юристка з Дніпра перелічила процедурні порушення, які територіальні центри комплектування допускають під час мобілізації і які можна оскаржити в суді.

Висновок ВЛК без аналізів

Найпоширеніша проблема — висновок військово-лікарської комісії. Його можна скасувати, якщо огляд провели без лабораторних аналізів. Згідно з Положенням №402, обстеження мають передувати огляду лікарів, однак ТЦК часто ігнорують цей етап і заповнюють картку зі слів або довільно.

Грубим порушенням вважається і відсутність підпису людини про те, що вона ознайомилася з результатами огляду. Як пояснила юристка, не завжди варто оцінювати сам діагноз — це компетенція лікарів, — але законність процедури треба перевіряти завжди.

Блокування водійського посвідчення

Ще одне порушення — спроби заблокувати водійське посвідчення військовозобов'язаних. ТЦК мають довести не лише факт невиконання вимог законодавства, а й виконання всіх етапів: зафіксувати правопорушення, мати постанову про притягнення до відповідальності та докази, що людину неможливо було доставити до центру.

Бездіяльність щодо актуалізації даних

Оскаржити можна й бездіяльність службовців щодо оновлення даних. Замість виправлення помилки вони нерідко заявляють, що архіви для перевірки втрачені чи пошкоджені, хоча зобов'язані актуалізувати інформацію про військовозобов'язаного.

Права військовослужбовців

До суду можуть звертатися не лише військовозобов'язані, а й чинні військові. Право порушується, коли ігнорують звернення після створення електронного рапорту в застосунку Армія+. Судова практика показує, що командування не має повноважень створювати штучні процедурні перешкоди, якщо право на звільнення підтверджене належними документами.

Одна з найпоширеніших підстав для відмови у звільненні за сімейними обставинами — посилання командирів на інших родичів, які могли б доглядати. Суди нерідко стають на бік військових, якщо процедуру розгляду порушено.

Що робити, якщо права порушили

Якщо ви вважаєте дії ТЦК незаконними, зафіксуйте всі обставини, зберіть документи (повістки, вимоги, висновки) та подайте адміністративний позов до суду. Оскаржувати можна рішення ВЛК, постанови про штрафи, блокування водійського посвідчення чи бездіяльність щодо оновлення даних. Юристка радить передусім перевіряти законність процедури, а не лише сам результат.

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