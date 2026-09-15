Територіальний центр комплектування мобілізував священнослужителя Свідків Єгови, який через релігійні переконання відмовляється брати зброю до рук. Чоловік оскаржив рішення ТЦК у суді — і той визнав його право не служити зі зброєю.

Спори щодо мобілізації в Україні дедалі частіше стають предметом судових розглядів. Нещодавно суд розбирав справу священнослужителя Свідків Єгови, якого територіальний центр комплектування мобілізував попри його релігійні переконання — чоловік принципово відмовляється брати до рук зброю.

Чому священнослужитель оскаржив мобілізацію

Учення Свідків Єгови забороняє вірянам не лише брати участь у бойових діях, а й брати до рук зброю. Саме тому священнослужитель, якого зарахували до війська, подав позов до суду і попросив скасувати накази про його мобілізацію.

У позові він наголошував, що не відмовляється від обов'язку захищати країну, а просить визнати його право на небойову службу — там, де він зможе виконувати покладені на нього обов'язки без зброї, відповідно до своїх переконань.

Що вирішив суд

Як повідомляє «Судово-юридична газета», суд став на бік священнослужителя. Накази про його мобілізацію скасували: інстанція фактично визнала, що примусово відправляти вірянина на службу, пов'язану з носінням зброї, якщо це прямо суперечить його релігійним переконанням, — неправомірно.

Рішення стосується саме права не брати зброю до рук, а не права повністю ухилитися від виконання обов'язку. Суд звернув увагу на можливість виконання обов'язків на небойових посадах, які не передбачають застосування зброї.

Що каже закон про відмову від зброї

Стаття 35 Конституції гарантує свободу світогляду та віросповідання. У мирний час для тих, чия релігія не дозволяє брати зброю до рук, законодавство передбачає альтернативну (невійськову) службу. Під час воєнного стану цей механізм складніший, тож у судовій практиці трапляються і протилежні рішення.

Саме тому кожну справу розглядають індивідуально: значення має, чи підтверджена належність людини до релігійної громади і чи справді її віровчення забороняє службу зі зброєю.

Що робити, якщо віра не дозволяє брати зброю до рук

Якщо вас мобілізували, а релігійні переконання не дозволяють виконувати службу зі зброєю, варто письмово зафіксувати свою позицію у ТЦК, надати довідку про належність до релігійної громади, а в разі відмови — оскаржити рішення в адміністративному суді. Строки оскарження обмежені, тож зволікати не варто.

Раніше Politeka повідомляла, мобілізація чоловіків 50+ в Україні: у ТЦК пояснили головні критерії.

Також Politeka повідомляла, відстрочка від мобілізації: як довести ТЦК і поліції свій статус, коли «Резерв+» не працює.