В Україні змінюються правила підтвердження статусу ВПО — звичну довідку замінить витяг із державної бази даних. Розповідаємо, що треба знати переселенцям і чи доведеться терміново міняти документи.

Грошова допомога для ВПО в Київській області хвилює багатьох переселенців, однак тепер їх чекає ще одна зміна: із жовтня звичну довідку ВПО замінять іншим документом.

З 22 жовтня 2026 року набуває чинності закон №4924-IX «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Згідно з ним, основне підтвердження статусу переселенця — витяг із Єдиної інформаційної бази даних про ВПО, а не звична паперова чи електронна довідка про взяття на облік.

Що буде замість довідки ВПО

Посадовці передбачили два формати отримання витягу однакової сили — паперовий та електронний. Обидва документи матимуть цілком ідентичні правові наслідки для державних установ, банків і соціальних служб. Переселенці зможуть обирати зручний для себе варіант.

Чинні довідки ВПО залишаються правомірними до 22 жовтня. Жодного автоматичного анулювання статусу чи вимоги термінової перереєстрації для громадян не передбачено. Уповноважені органи наголошують: масово звертатися до ЦНАПів зараз не потрібно.

Зміна форми документа не впливає на призначення чи скасування грошової допомоги для переселенців. Питання щомісячних виплат, пільг та інших соціальних гарантій регулюються окремими постановами уряду й залишаються чинними на загальних засадах.

Як працює новий механізм

Нині Кабінет Міністрів опрацьовує практичний алгоритм видачі оновленого витягу: урядові нормативно-правові акти мають привести у відповідність до ухваленого закону й чітко прописати порядок звернення, формування та видачі паперових і цифрових витягів.

До офіційних роз'яснень Кабміну щодо алгоритму отримання нових витягів переселенцям радять зберігати спокій, не створювати черг у державних установах і не робити жодних кроків заздалегідь. Перехід на витяг — це технічний крок у цифровізації державних послуг.

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