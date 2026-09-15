Як швидко відмити раковину від вапняного нальоту та жирних плям без дорогих хімічних засобів — достатньо трьох копійчаних інгредієнтів, які вже є на кухні.

Раковина з нержавіючої сталі на кухні дуже швидко вкривається вапняним нальотом і жирними плямами через постійний контакт із брудним посудом. Щоб повернути їй блиск, зовсім не обов'язково купувати дорогі хімічні засоби — достатньо трьох копійчаних інгредієнтів, які вже стоять на кухні.

Йдеться про харчову соду, лимон і оцет. Головне обмеження стосується інструментів: працювати можна лише м'якою губкою або тканиною, а жорсткі щітки та металеві мочалки виключені — вони залишають подряпини й руйнують захисне покриття сталі.

Як швидко відмити раковину: покроково

Процедуру починають із того, що раковину звільняють від залишків їжі та промивають теплою водою. Далі на вологу поверхню наносять товстий шар харчової соди й обережно труть вологою ганчіркою або м'якою губкою, рухаючись за напрямком заводського шліфування.

Наступний етап — половинка лимона, якою ще раз проходяться по поверхні. Сік не лише додає приємного аромату: у поєднанні із содою він починає пінитися й допомагає знімати бруд та вапняний наліт. Після цього суміш змивають.

Фінальна обробка — розчин оцту з водою у співвідношенні 1:1. Його розпилюють по раковині, залишають на деякий час, змивають і витирають насухо. Цей крок прибирає плями й обмежує ріст бактерій на поверхні.

Чому раковину варто натирати олією

Додатковий крок — полірування невеликою кількістю олії, яка дає тривалий блиск і заважає утворенню розводів та накопиченню бруду. Головне тут — дозування: поверхню має вкрити тонка водовідштовхувальна плівка, а не липкий жирний шар, що притягуватиме пил.

Підійде звичайна рослинна олія — ріпакова, соняшникова чи виноградна. Оливкова та дитяча олія працюють за тим самим принципом. Наносити засіб потрібно на суху й чисту раковину: кілька крапель на суху мікрофібру або м'яку губку, далі — круговими рухами по всій поверхні, доки метал не почне блищати. Повторювати таке полірування радять після кожного чищення.

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