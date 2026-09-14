Наявність бронювання або відстрочки від мобілізації за загальним правилом звільняє від проходження військово-лікарської комісії. Однак із цього правила є винятки — окремим категоріям доведеться пройти ВЛК навіть попри бронювання.

Бронювання та відстрочка від ВЛК в Україні мають свої межі — за загальним правилом вони звільняють від проходження військово-лікарської комісії, однак законодавство передбачає винятки, за яких навіть заброньованим доведеться пройти медкомісію.

У 2026 році проходження ВЛК лишається обов'язковою частиною військового обліку та комплектування Збройних сил України в умовах воєнного стану, пише профільний портал veteran.com.ua. Медичний огляд дозволяє визначити придатність громадян до служби, а також оцінити стан здоров'я військовослужбовців.

Кому необхідно пройти ВЛК у 2026 році

В умовах воєнного стану обов'язковий медичний огляд передбачений для кількох категорій. Насамперед це військовозобов'язані, які отримали повістку або направлення від територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Окремо пройти ВЛК повинні громадяни, які раніше мали статус «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час». Після скасування категорії «обмежено придатний» такі особи зобов'язані пройти повторний огляд, якщо ще не зробили цього раніше.

Медичний огляд також обов'язковий для тих, хто вирішив вступити на військову службу за контрактом, та для самих військовослужбовців — коли виникає потреба оцінити або переглянути стан здоров'я, зокрема після поранення, травми чи захворювання.

Окремий порядок передбачений для жінок, які після 2025 року здобули медичну або фармацевтичну освіту. Після автоматичного взяття на військовий облік вони мають протягом 60 днів пройти ВЛК, актуалізувати облікові дані та оформити військово-облікові документи.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронювання або відстрочка

За загальним правилом військовозобов'язані, які мають оформлену відстрочку від мобілізації або заброньовані за підприємствами, установами чи організаціями, не зобов'язані проходити військово-лікарську комісію. На це звернули увагу в Міністерстві оборони України.

Водночас наявність бронювання чи відстрочки не означає, що людина за будь-яких обставин звільняється від медичного огляду. ВЛК потрібно пройти у разі укладення контракту на військову службу. Повторний огляд також обов'язковий для осіб, які досі мають старий висновок про непридатність у мирний час та обмежену придатність у воєнний час і ще не проходили нового огляду.

Виняток із цієї вимоги становлять особи з інвалідністю, статус яких підтверджений у встановленому порядку. При цьому громадянин може пройти ВЛК і за власним бажанням, навіть якщо має оформлену відстрочку чи бронювання.

Хто видає направлення на ВЛК

Для проходження комісії потрібне відповідне направлення. Його можуть оформлювати керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, керівники Центрів рекрутингу ЗСУ, а також командири військових частин — щодо військовослужбовців, які проходять службу.

Як отримати направлення онлайн

Військовозобов'язані можуть отримати електронне направлення дистанційно через застосунок «Резерв+». Для цього потрібно відкрити розділ «Сервіси», обрати функцію отримання направлення на ВЛК, заповнити необхідні дані та подати запит.

Після перевірки інформації електронне направлення з'явиться в особистому кабінеті користувача — особисто звертатися до ТЦК не потрібно. Однак дистанційне оформлення можливе лише тоді, коли медичний огляд може бути проведений при тому ТЦК, де громадянин перебуває на військовому обліку.

Діючі військовослужбовці можуть оформити паперове направлення, подавши цифровий рапорт через застосунок «Армія+». Обов'язковою умовою є наявність медичного документа, що підтверджує рекомендацію лікаря щодо проходження ВЛК.

Чим повістка відрізняється від направлення на ВЛК

Повістка та направлення на ВЛК — не один і той самий документ. Повістка зобов'язує з'явитися до ТЦК — для уточнення військово-облікових даних або виконання інших заходів, пов'язаних із мобілізацією. Направлення на ВЛК — окремий документ, який дає право пройти медичний огляд із конкретною метою: для мобілізаційних процедур, укладення контракту, вступу до військового навчального закладу тощо.

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