Мобілізація та виїзд за кордон — одне з найчутливіших питань для військовозобов'язаних чоловіків. Юристи пояснили, чи дає саме зняття з військового обліку право перетнути кордон і які документи знадобляться.

Мобілізація та військовий облік залишаються одними з найчутливіших тем — чимало військовозобов'язаних не знають, чи дає зняття з обліку право на виїзд за кордон. Юристи дали чітку відповідь, яку узагальнив 24 Канал.

Право виїхати за кордон дає не сам факт зняття з військового обліку, а рішення військово-лікарської комісії. Згідно із законом «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», люди, визнані непридатними до військової служби, можуть виїхати з України за наявності рішення ВЛК про непридатність.

Водночас самі по собі не є підставами для виїзду за кордон такі обставини:

наявність робочої візи країни ЄС;

зняття з військового обліку без підтвердження інвалідності чи непридатності до служби у воєнний час за станом здоров'я;

відбування покарання та звільнення з місць позбавлення волі;

право на тимчасове проживання у країні ЄС;

подвійне громадянство.

Хто має право на виїзд

Юрист Сергій Богун пояснив: чоловіки, яких виключили з військового обліку за станом здоров'я на підставі офіційної постанови ВЛК, мають право залишати територію України, оскільки більше не вважаються військовозобов'язаними. Вирішальним є саме медичне рішення комісії, а не будь-який інший статус.

Які документи взяти на кордон

Юрист Владислав Дерій перелічив документи, які варто мати під час перетину кордону чоловікам, знятим з обліку за станом здоров'я:

закордонний паспорт;

військово-обліковий документ із позначкою про виключення з військового обліку;

свідоцтво про хворобу від ВЛК (бажано) або протокол засідання медиків.

Що робити, якщо відмовили на кордоні

Якщо з надуманих причин не дозволяють перетнути кордон, вимагайте письмову відмову — її оформлюють у вигляді рішення. Таке рішення можна оскаржити: його може скасувати чи змінити начальник органу охорони державного кордону або визнати нечинним суд.

Правила перетину кордону періодично змінюються. Наприклад, у травні зняли обмеження на виїзд для жінок, які працюють в органах державної влади та місцевого самоврядування, — тож більшість жінок нині можуть вільно перетинати кордон України.

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