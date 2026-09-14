Ветерани, ветеранки та військовослужбовці, які ще не мають статусу УБД, але виконують бойові завдання, можуть безоплатно лікувати та протезувати зуби в межах Програми медичних гарантій.

Допомога ветеранам у Волинській області стала доступнішою — захисники та захисниці можуть безоплатно лікувати та протезувати зуби в межах Програми медичних гарантій.

Як повідомляє видання «Шацький край», послугою можуть скористатися ветерани й ветеранки, а також військовослужбовці, які ще не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання. Отримати допомогу можна незалежно від місця проживання чи реєстрації — головна умова полягає в тому, щоб заклад мав договір із Національною службою здоров'я України.

Зубопротезування віднесене до групи послуг № 1. На Волині його надають п'ять закладів.

Де протезують зуби безоплатно

Зубопротезування доступне в таких медзакладах області:

КП «Володимирська стоматологічна поліклініка» — м. Володимир, вул. Драгоманова, 41;

КНП «Горохівська стоматологічна поліклініка» — м. Горохів, вул. Паркова, 11а;

КНП «Нововолинська міська стоматологічна поліклініка» — м. Нововолинськ, мкр-н Шахтарський, 40;

КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка» — м. Луцьк, вул. Степана Бандери, 6 і просп. Волі, 39;

КП «Волинський обласний госпіталь ветеранів війни» — м. Луцьк, вул. Стефаника, 3А.

Де лікують зуби

Стоматологічна допомога (безпосередньо лікування зубів) належить до групи послуг №2. Її надають у п'ятнадцяти закладах охорони здоров'я Волині, які разом мають шістнадцяти місць надання послуг. Крім п'яти вже згаданих, це:

КП «Волинська обласна стоматологічна поліклініка» — м. Луцьк, просп. Відродження, 51;

КНП «Камінь-Каширська ЦРЛ» — м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43;

КНП «Ковельське МТМО» — м. Ковель, вул. Незалежності, 75;

КП «Волинська обласна клінічна лікарня» — м. Луцьк, просп. Грушевського, 21;

КП «Любешівська багатопрофільна лікарня» — смт Любешів, вул. Шевченка, 3.

Також послугу можна отримати в Локачинській лікарні (смт Локачі), Маневицькій багатопрофільній лікарні (смт Маневичі), Іваничівській багатопрофільній лікарні (смт Іваничі), Шацькій лікарні (смт Шацьк) та в ТМО МВС Україна по Волинській області (м. Луцьк, вул. Державності, 114Б).

Що зробити перед візитом

Перед зверненням до обраної клініки радять попередньо уточнити порядок запису та умови отримання безоплатних послуг. Важливо переконатися, що заклад уклав договір саме з НСЗУ на надання відповідного пакета — саме через такий механізм держава компенсує вартість лікування.

Скористатися допомогою можна незалежно від того, де захисник проживає чи зареєстрований — головне звернутися до обраного закладу, з який працює за договором з НСЗУ.