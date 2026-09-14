Ветераны, ветеранки и военнослужащие, которые еще не имеют статуса УБД, но выполняют боевые задания, могут бесплатно лечить и протезировать зубы в рамках Программы медицинских гарантий.

Помощь ветеранам в Волынской области стала доступнее — защитники и защитницы могут бесплатно лечить и протезировать зубы в рамках Программы медицинских гарантий.

Как сообщает издание «Шацкий край», услугой могут воспользоваться ветераны и ветеранки, а также военнослужащие, которые еще не получили статус участника боевых действий, но продолжают выполнять боевые задания. Получить помощь можно независимо от места проживания или регистрации — главное условие в том, чтобы заведение имело договор с Национальной службой здоровья Украины.

Зубопротезирование отнесено к группе услуг № 1. На Волыни его предоставляют пять заведений.

Где протезируют зубы бесплатно

Зубопротезирование доступно в таких медучреждениях области:

КП «Владимирская стоматологическая поликлиника» — г. Владимир, ул. Драгоманова, 41;

КНП «Гороховская стоматологическая поликлиника» — г. Горохов, ул. Парковая, 11а;

КНП «Нововолынская городская стоматологическая поликлиника» — г. Нововолынск, мкр-н Шахтерский, 40;

КП «Луцкая городская клиническая стоматологическая поликлиника» — г. Луцк, ул. Степана Бандеры, 6 и просп. Воли, 39;

КП «Волынский областной госпиталь ветеранов войны» — г. Луцк, ул. Стефаника, 3А.

Где лечат зубы

Стоматологическая помощь (непосредственно лечение зубов) относится к группе услуг № 2. Ее предоставляют в пятнадцати заведениях здравоохранения Волыни, которые вместе имеют шестнадцать мест предоставления услуг. Кроме пяти уже упомянутых, это:

КП «Волынская областная стоматологическая поликлиника» — г. Луцк, просп. Возрождения, 51;

КНП «Камень-Каширская ЦРБ» — г. Камень-Каширский, ул. Шевченко, 43;

КНП «Ковельское МТМО» — г. Ковель, ул. Независимости, 75;

КП «Волынская областная клиническая больница» — г. Луцк, просп. Грушевского, 21;

КП «Любешовская многопрофильная больница» — пгт Любешов, ул. Шевченко, 3.

Также услугу можно получить в Локачинской больнице (пгт Локачи), Маневичской многопрофильной больнице (пгт Маневичи), Иваничской многопрофильной больнице (пгт Иваничи), Шацкой больнице (пгт Шацк) и в ТМО МВС Украины по Волынской области (г. Луцк, ул. Державности, 114Б).

Что сделать перед визитом

Перед обращением в выбранную клинику советуют предварительно уточнить порядок записи и условия получения бесплатных услуг. Важно убедиться, что заведение заключило договор именно с НСЗУ на предоставление соответствующего пакета — именно через такой механизм государство компенсирует стоимость лечения.

Воспользоваться помощью можно независимо от того, где защитник проживает или зарегистрирован — главное обратиться в выбранное заведение, работающее по договору с НСЗУ.