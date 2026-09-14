Отсрочка от мобилизации должна отображаться в приложении «Резерв+», однако бывают случаи, когда актуального статуса там нет — даже при наличии документов на руках. Юристы объяснили, могут ли в такой ситуации принудительно мобилизовать и как быстро исправить ошибку в реестре.

Отсрочка от мобилизации в приложении «Резерв+» иногда не отображается даже при действительных документах — и тогда человека могут вызвать в ТЦК для уточнения данных. Юристы объяснили, законно ли в таком случае принудительно мобилизовать военнообязанного.

Отсрочка должна отображаться в приложении «Резерв+» вместе с актуальным статусом. Если документы о ней есть на руках, а в приложении записи нет, это означает, что оператор ТЦК не внес данные в реестр, поясняла заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко. В таком случае следует обратиться в службу поддержки.

Отдельно специалисты напоминают, что отсрочка может предоставляться и автоматически. Об этом сообщили на сайте Министерства обороны: человек получает уведомление в «Резерв+», а после обновления военно-учетного документа в разделе «Сервисы» видит новую дату действия отсрочки.

Военный адвокат Евгений Филипец объяснил, что если отсрочка оформлена надлежащим образом, является действующей и отображается в учетных данных, оснований принудительно мобилизовать нет. В то же время если между отсрочками возник разрыв во времени или человек имел право, но не оформил его вовремя, такая мобилизация может считаться законной.

Что делать, если отсрочки нет в «Резерв+»

Адвокат Дарья Тарасенко в комментарии «24 Канала» советует три способа исправить ситуацию:

обратиться в ТЦК лично;

подать письменное обращение в ТЦК и СП почтой — срок рассмотрения составляет 30 дней;

действовать через адвоката — в этом случае срок обращения составляет 5 рабочих дней.

Напомним, правительство утвердило изменения по отсрочкам: теперь подача нового заявления не останавливает действие уже действующей отсрочки.

Ранее Politeka сообщала, кто из педагогов в Житомирской области может оформить отсрочку через «Резерв+».

Также Politeka сообщала, можно ли отменить статус резервиста, который массово присвоили студентам.