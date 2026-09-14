Графики отключения света в Киевской области с 16 по 18 сентября затронут жителей Переяслава, где энергетики проведут профилактические работы на сетях.

Графики отключения света в Киевской области на неделю в этот раз охватывают несколько улиц Переяслава — энергетики анонсировали плановые отключения с 16 по 18 сентября.

Причиной временных отключений станет повышение надежности электроснабжения и предотвращение аварий в электрических сетях.

Как сообщает Официальный сайт Переяславской городской территориальной общины, профилактические работы проводит ДТЭК Киевские региональные электросети.

Какие улицы обесточат 16 сентября

В среду, 16 сентября, с 08:30 до 20:00 без света будут дома на улицах Гайдамацкая, Зустрична, Краевидна, Крайняя, Магистральная, Восточная и Новокиевское шоссе.

Это самый большой перечень в рамках трёхдневного графика — помимо жилых домов под отключение попадает и один объект без указания улицы.

17 и 18 сентября: где ждать отключения

В четверг, 17 сентября, перечень повторяется: с 08:30 до 20:00 без электроэнергии останутся те же адреса на улицах Гайдамацкая, Зустрична, Краевидна, Крайняя, Магистральная, Восточная и Новокиевском шоссе.

В пятницу, 18 сентября, график расширится. Основная часть адресов отключится с 08:30 до 20:00, а среди новых — улица Хмельницкого Богдана (дом 33, с 09:00 до 20:00).

Кроме того, с 09:30 до 17:00 обесточат дома на улицах Магдебургского Права, Покровская, Хмельницкого Богдана и переулке Хмельницкого Богдана.

Энергетики напоминают: время отключения может незначительно корректироваться в зависимости от завершения работ на конкретном участке сети.

Ранее Politeka сообщала, светла не будет по ряду адресов: графики отключения в Киевской области на 14 сентября.