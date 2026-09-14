В Житомирской области ветераны получили специально оборудованный микроавтобус, который прибыл из Нидерландов. Транспорт предназначен для перевозки защитников, в том числе маломобильных.

Помощь ветеранам в Житомирской области пополнилась транспортом — из Нидерландов прибыл специально оборудованный микроавтобус для защитников, который уже доставили в область.

Как сообщает издание «Экспресс», автомобиль передал нидерландский благотворительный фонд Stichting vanMeij при участии волонтерской организации. Транспорт приобрели, чтобы ветераны, которые не могут самостоятельно передвигаться, получили удобный способ добираться до медицинских учреждений.

Речь идет о микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, который прошел переоборудование для перевозки людей с инвалидностью. В салоне устроены места для инвалидных колясок и специальные крепления, чтобы пассажиров можно было безопасно фиксировать во время движения.

Такой транспорт прежде всего нужен громадам, где ветеранам после ранений приходится регулярно ездить на лечение, протезирование и реабилитацию. Специальное оборудование позволяет пассажирам на колясках передвигаться без лишних препятствий и посторонней помощи.

Кто может воспользоваться транспортом

Воспользоваться микроавтобусом смогут ветераны и военнослужащие Житомирщины, нуждающиеся в сопровождении или перевозке в медицинские и реабилитационные учреждения. После завершения оформления транспорт передадут в пользование громадам, где есть наибольшая потребность.

Передача таких автомобилей на Житомирщине происходит не впервые: международные партнеры из Нидерландов ранее уже присылали украинским защитникам технику и гуманитарные грузы. Каждая такая передача помогает ветеранам быстрее проходить восстановление после ранений.

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