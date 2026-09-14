С 1 октября в Украине заработает отдельная тарифная модель для тех, кто отапливает жилье электричеством, тогда как общий тариф для остальных потребителей останется без изменений.

Тарифы на коммунальные услуги в платежках для населения с 1 октября претерпят изменения, однако коснутся они лишь отдельной категории потребителей — тех, кто отапливает жилье электричеством. Для остальных украинцев цена на свет останется неизменной.

О новой тарифной модели пишет издание "Апостроф" со ссылкой на данные профильных ведомств и поставщиков электроэнергии. Речь идет о пониженной ставке для домохозяйств с электроотоплением, которая будет действовать в период отопительного сезона.

Что изменится с 1 октября для тех, кто обогревается электричеством

Главное изменение касается не всех, а лишь потребителей, которые официально обогревают жилье электроэнергией. С 1 октября по 30 апреля для них будет действовать пониженная цена на первые 2000 кВт·ч ежемесячного потребления:

до 2000 кВт·ч включительно — 2,64 грн за 1 кВт·ч;

все, что сверх лимита, — по обычному тарифу 4,32 грн за 1 кВт·ч;

в теплый период, с 1 июня по 30 сентября, действует единая ставка 4,32 грн независимо от объема потребления.

Воспользоваться льготным тарифом могут как владельцы частных домов, так и жители квартир в многоэтажках, если другого вида отопления у них нет.

Что такое тариф на электроотопление и как его оформить

Это пониженная ставка на электроэнергию для тех, у кого нет подключения к газу или центральному отоплению и кто обогревает жилье исключительно электричеством. Для получения права на такой тариф нужно предоставить поставщику паспорт точки распределения.

Это документ, который оформляет оператор системы распределения: в нем указан тип электроотопительной установки, ее мощность и дата установки. Перед подачей заявки стоит уточнить у поставщика, не подключен ли этот тариф уже на ваш адрес.

Подорожает ли электричество для остальных потребителей

Для большинства домохозяйств, у которых нет электроотопления, базовый тариф не меняется — он остается на уровне 4,32 грн за кВт·ч. Правительство и регулятор сейчас согласуют новую модель ценообразования, чтобы сбалансировать рынок и обеспечить стабильные поставки в часы пиковой нагрузки.

Министр энергетики официально опроверг тезис о ближайшем повышении: по его словам, в октябре тариф для населения остается на уровне 4,32 грн, и роста не планируется как минимум до конца 2026 года. Появившиеся в публичном пространстве слова о возможном подорожании электричества до 5–5,5 грн за кВт·ч пока не подтверждаются.

Как уменьшить платежку за электричество уже сейчас

Независимо от того, подключен ли льготный тариф на отопление, есть способы снизить ежемесячную сумму в платежке. Первый — перейти на двухзонный учет: такой счетчик позволяет платить всего 2,16 грн за кВт·ч в период с 23:00 до 07:00.

Второй — повысить энергоэффективность: техника класса А+++ и полное отключение приборов из режима ожидания заметно снижают месячный расход. Дополнительно власть обещает расширить программы адресной поддержки для уязвимых категорий населения, что компенсирует возможный рост расходов.

Ранее Politeka сообщала, подорожание тепла в Варашской громаде: тариф вырастет на 23% с октября.