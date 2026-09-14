В августе 2026 года Пенсионный фонд автоматически пересмотрел жилищные субсидии для домохозяйств, чей доход изменился более чем на 50% — рассказываем, как проверить новую сумму.

Субсидии в Украине пересчитали уже в августе — и для части домохозяйств сумма изменилась, причем Пенсионный фонд никого отдельно об этом не предупреждал. Как объяснили в прессслужбе ПФУ, автоматический перерасчет коснулся тех домов, где среднемесячный совокупный доход за расчетный период вырос или упал более чем на 50%.

Кому именно пересчитали субсидию

Перерасчет жилищных субсидий проводят дважды в год — в марте и августе. В августе 2026 года специалисты Пенсионного фонда сравнили среднемесячный совокупный доход домохозяйств за первый и второй кварталы 2026 года с доходами за третий и четвертый кварталы 2025 года.

Именно показатели за июль–декабрь 2025 года учитывались, когда субсидию назначали с мая 2026 года. Если сравнение показало, что доход семьи изменился более чем на 50% в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересмотрели под новые условия.

Это не касается тех, у кого доход оставался на стабильном уровне — их выплату не трогали. Перерасчет проводят согласно пункту 92 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабмина от 21 октября 1995 года № 848.

Нужно ли заявление

Ничего делать не нужно — пересчет полностью автоматический. Получателям субсидий не нужно подавать дополнительные заявления или обращаться в Пенсионный фонд. Однако стоит проверить, изменилась ли именно ваша сумма: если доход упал, субсидию могли увеличить, а если вырос — уменьшить.

Как проверить новую сумму субсидии

Чтобы узнать обновленный размер выплаты, зайдите на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуйтесь с помощью КЭП, "Дія.Підпис" или ID.GOV.UA. Далее в личном кабинете выберите слева в меню раздел "Моя субсидия" — там показана актуальная сумма жилищной субсидии после перерасчета.

Тем, кто не пользуется электронными сервисами, как сообщает TrueUA, следует обратиться в ближайшее сервисное отделение ПФУ, чтобы узнать размер обновленной выплаты по своему лицевому счету.