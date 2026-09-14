У серпні 2026 року Пенсійний фонд автоматично переглянув житлові субсидії для домогосподарств, чий дохід змінився більш ніж на 50% — розповідаємо, як перевірити нову суму.

Субсидії в Україні перерахували вже у серпні — і для частини одержувачів сума виплати змінилася, причому про це Пенсійний фонд нікого окремо не попереджав. Як пояснили в пресслужбі ПФУ, автоматичний перерахунок торкнувся тих домогосподарств, у яких середньомісячний сукупний дохід за розрахунковий період зріс або впав більш ніж на 50%.

Кому саме перерахували субсидію

Перерахунок житлових субсидій проводять двічі на рік — у березні та серпні. У серпні 2026 року фахівці Пенсійного фонду порівняли середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за перший і другий квартали 2026 року з доходами за третій і четвертий квартали 2025 року.

Саме показники за липень–грудень 2025 року бралися до уваги, коли субсидію призначали з травня 2026 року. Якщо порівняння показало, що дохід родини змінився більш ніж на 50% у більший чи менший бік, розмір житлової субсидії автоматично переглянули під нові умови.

Це не стосується тих, у кого дохід залишався на стабільному рівні — їм виплати не чіпали. Перегляд відбувається згідно з пунктом 92 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабміну ще від 21 жовтня 1995 року № 848.

Чи треба подавати заяву

Нічого робити не потрібно — перерахунок повністю автоматичний. Одержувачам субсидій не треба подавати додаткових заяв чи звертатися до Пенсійного фонду. Водночас варто перевірити, чи змінилася саме ваша сума: якщо дохід родини впав, субсидію могли збільшити, а якщо зріс — зменшити.

Як перевірити нову суму субсидії

Щоб дієзнатися про оновлений розмір виплати, зайдіть на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України й авторизуйтеся за допомогою КЕП, "Дія.Підпису" або ID.GOV.UA. Далі в особистому кабінеті оберіть у меню зліва перерахунок "Моя субсидія" — там показано актуальну суму житлової субсидії після перерахунку.

Тим, хто не користується електронними серсами, як повідомляє TrueUA, слід звернутися до найближчого сервісного відділення ПФУ, щоб довідатися про розмір оновленої виплати за своїм особовим рахунком.