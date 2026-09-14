Військовослужбовці ЗСУ, Нацгвардії та ДССТ можуть легально повернутися зі СЗЧ через додаток «Армія+» і самі обрати новий підрозділ. Але такий спрощений механізм діє лише короткий строк.

Мобілізація та військовий облік в Україні — питання, яке зачіпає тисячі родин. Цього разу йдеться про військовослужбовців, які самовільно залишили частину і тепер мають шанс повернутися на службу без кримінальної відповідальності.

Воєнне відомство запустило цифровий механізм, який дозволяє бійцям легалізувати свій статус дистанційно — просто зі смартфона. Головна умова: самовільне залишення частини мало статися до 12 червня 2026 року.

Хто може скористатися спрощеною процедурою

Механізм дистанційного переведення працює для трьох категорій: військовослужбовців Збройних Сил України, Національної гвардії, а також Державної спеціальної служби транспорту. Усім їм відкрили можливість повернутися до війська без зайвої бюрократії, як пояснили в Миколаївському ТЦК та СП.

Ключова перевага — скасовано обов'язкові перевірки у Воєнній службі правопорядку. Бійцеві більше не доведеться чекати розподілу по резервних батальйонах: він самостійно обирає місце подальшої служби.

Скільки часу лишилося на легалізацію

Цей спрощений механізм не діятиме вічно. Оформити документи й підтвердити переведення необхідно встигнути до кінця вересня 2026 року. Саме на таку дату вказують у ТЦК, а зважаючи на те, що новина опублікована 13 вересня, на все лишилося рівно сім днів.

Тим, хто пропустить кінцевий строк, доведеться повертатися вже за звичайною процедурою — із перевірками та можливими наслідками за факт самовільного залишення частини.

Покроково: як оформити повернення

Весь процес переведено в цифровий формат у розділі «Армія ID». Там користувач побачить офіційне повідомлення про зафіксований факт відсутності на службі. Далі потрібно:

перейти у вкладку «Сервіси»;

відкрити меню «Рапорти»;

обрати опцію «Повернення на службу після СЗЧ».

Система запропонує визначитися з підрозділом у межах власної структури, вказати бажаний напрям роботи і коротко описати попередній досвід. Після цього лишається підписати готовий електронний документ.

Що далі

Щойно командування підтвердить переведення, статус заявки в застосунку зміниться на «У дорозі». З цього моменту держава виділяє бійцеві рівно п'ять діб, щоб дістатися до нового місця служби.

Для оперативного вирішення питань з оформленням електронного рапорту Міністерство оборони запустило щоденну гарячу лінію. Фахівці консультують з 09:00 до 20:00 за номером 0 800 605 100.

Що з грошовим забезпеченням

Поки військовослужбовець перебуває у СЗЧ, нарахування грошового забезпечення йому припиняють. Виплати відновлюють лише після повернення в підрозділ і закриття справи.

Водночас сам статус СЗЧ не призводить до автоматичного блокування банківських карток чи особистих рахунків військового.

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