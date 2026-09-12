Міноборони повідомило про нові правила: військовозобов'язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, тепер автоматично виключатимуть із військового обліку в реєстрі «Оберіг» — без особистого візиту до ТЦК та СП.

Військовий облік в Україні зазнає важливих змін: військовозобов'язаних і резервістів, які досягли граничного віку перебування в запасі, тепер автоматично виключатимуть з обліку в реєстрі «Оберіг» без особистого звернення до ТЦК та СП. Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство оборони України.

Йдеться про людей, яким виповнилося 60 років — це граничний вік для більшості військовозобов'язаних і резервістів. Для осіб вищого офіцерського складу поріг вищий — 65 років. До нього належать бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант і генерал, а серед корабельних звань — коммодор, контрадмірал, віцеадмірал та адмірал.

Щодня реєстр «Оберіг» автоматично перевіряє дані військовозобов'язаних і резервістів — зокрема дату народження та військове звання. Якщо людина досягла граничного віку і в реєстрі є дані про її звання, її автоматично виключають з військового обліку. ТЦК та СП при цьому не доведеться вручну опрацьовувати такі випадки.

Що буде з відстрочкою і бронюванням

Якщо на момент виключення у людини була відстрочка або бронювання, вони автоматично скасовуються — після виключення з військового обліку вони більше не потрібні. Застосунок «Резерв+» надішле сповіщення про зміну статусу.

Далі потрібно оновити військово-обліковий документ у застосунку — у Резерв ID з'явиться статус «Виключений». Якщо людині вже виповнилося 60 років (а для вищого офіцерського складу — 65), але в «Резерв+» досі відображається статус «На обліку», варто повторно авторизуватися в застосунку та оновити документ.

Що робити, якщо статус не змінився

Якщо після оновлення статус так і не змінився, у Міноборони радять звернутися до ТЦК та СП. Там перевірять, чи правильно в реєстрі «Оберіг» зазначені дата народження та військове звання — саме від цих даних залежить автоматичне виключення з обліку.

Штрафи не скасовуються

Автоматичне виключення за віком не скасовує відповідальності за порушення правил військового обліку, зафіксовані раніше. Якщо людина порушила правила до досягнення граничного віку, це питання доведеться врегулювати окремо навіть після виключення.

Частину штрафів можна сплатити онлайн у «Резерв+»: потрібно відкрити розділ «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення, дочекатися постанови ТЦК та СП і сплатити штраф. Якщо зафіксовано кілька порушень, кожне врегульовують окремо. Питання про неприбуття за мобілізаційним розпорядженням вирішують лише через ТЦК та СП.

Якщо через порушення правил обліку ТЦК та СП уже звернулися до Нацполіції, це звернення залишиться чинним і після автоматичного виключення з військового обліку. Саме порушення також доведеться врегулювати окремо.

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