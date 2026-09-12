Витрати українських агрокомпаній на осінню посівну можуть зрости на 15–30% порівняно з минулим роком. Головний чинник подорожчання — дизельне пальне, споживання якого восени суттєво збільшується.

Подорожчання пального в Україні вдарило по аграріях: витрати на осінню посівну можуть зрости на 15–30% порівняно з минулим роком, і головним чинником залишається дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання Latifundist у передруку УкрАгроКонсалт. Восени споживання дизельного пального суттєво збільшується, адже саме на цей період припадають основний обробіток ґрунту та сівба озимих культур. Через це аграрні компанії вже переглядають кошториси та перераховують собівартість робіт.

На скільки зростуть витрати в агрокомпаній

У компанії «Волинь-Зерно-Продукт» очікують збільшення витрат приблизно на 15%. За оцінкою підприємства, витрати на дизельне пальне зросли вдвічі, тоді як ціни на насіння майже не змінилися, а засоби захисту рослин подорожчали лише на 3–4%.

Більш суттєве подорожчання посівної прогнозують у «НІБУЛОНі» — на 25–30% проти минулого року. Водночас компанія не планує скорочувати основні елементи технології вирощування, зокрема збалансоване живлення та захист посівів, оскільки така економія може негативно позначитися на майбутній урожайності.

Чому аграрії не збираються економити на технологіях

Подібного підходу дотримуються і в «ТАС Агро», де також не планують скорочувати базові технологічні операції при вирощуванні пшениці. Особливу увагу там приділятимуть азотному живленню, адже зменшення норм внесення добрив може одночасно призвести до зниження врожайності та погіршення якості зерна.

На тлі зростання виробничих витрат агрокомпанії планують зосередитися насамперед на підвищенні ефективності використання ресурсів, а не на механічному скороченні технологій. Виробники наголошують, що економія на ключових операціях може зрештою призвести до більших втрат через нижчу врожайність або гіршу якість пшениці.

Подорожчання пального, отже, закладається в собівартість зерна нового врожаю, що створює передумови для подальшого руху цін на борошно, хліб та інші продукти переробки.

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