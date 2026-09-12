Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 13 по 19 вересня показує, що більшу частину тижня погода залишиться сухою і теплою, а у п'ятницю та суботу синоптики прогнозують опади. Максимальна температура вдень становитиме +23°, мінімальна — +18°.

синоптики оновили прогноз погоди на Київщині ще на початку вересня, а тепер стало відомо, що з 13 по 19 вересня Київську область накриють дощі — вони прогнозуються у п'ятницю та суботу, тоді як решту тижня погода залишиться сухою.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура протягом тижня коливатиметься від +18° до +23°, а нічна — від +12° до +16°.

У неділю, 13 вересня, повітря вдень прогріється до +19°, а вночі охолоне до +13°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів не очікується.

У понеділок, 14 вересня, стовпчики термометрів вдень показуватимуть +18° — це найпрохолодніший день тижня. Вночі буде +13°, хмарність мінлива, без опадів.

У вівторок, 15 вересня, температура вдень підніметься до +19°, вночі опуститься до +12° — найхолодніша ніч тижня. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У середу, 16 вересня, вдень очікується +21°, вночі — +12°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У четвер, 17 вересня, температура досягне піку тижня — +23° вдень, вночі похолодає до +13°. Погода малохмарна, без опадів.

У п'ятницю, 18 вересня, вдень утримається спекотна позначка +23°, вночі потеплішає до +16°. Хмарність мінлива, і синоптики прогнозують можливі опади.

У суботу, 19 вересня, температура вдень трохи знизиться до +22°, вночі залишиться на рівні +16°. Небо малохмарне, можливі опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане четвер, 17 вересня, коли повітря прогріється до +23°, а найпрохолоднішим — понеділок, 14 вересня, з денною температурою +18°. Перепад температур за тиждень становитиме 5°. Опади синоптики прогнозують у п'ятницю, 18 вересня, та суботу, 19 вересня.

У дні з можливими опадами — п'ятницю та суботу — варто мати при собі парасолю та бути обережними за кермом через мокру дорогу. У решту днів, коли температура тримається на позначці +18…+23°, комфортно планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі, проте вранці та вночі, коли термометр опускається до +12…+13°, не зайвим буде одягнутися тепліше.

Раніше Politeka повідомляла, синоптики попередили про різкий перепад температури: прогноз погоди на тиждень з 12 по 18 вересня у Київській області.

Також Politeka повідомляла, дощі та різке похолодання: прогноз погоди у Київській області на тиждень з 11 по 17 вересня.

Як повідомляла Politeka, прогноз погоди в Київській області з 10 по 16 вересня: синоптики попередили про різкий перепад температур.