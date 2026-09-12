Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 13 по 19 сентября показывает, что большую часть недели погода останется сухой и теплой, а в пятницу и субботу синоптики прогнозируют осадки. Максимальная температура днем составит +23°, минимальная — +18°.

синоптики обновили прогноз погоды на Киевщине еще в начале сентября, а теперь стало известно, что с 13 по 19 сентября Киевскую область накроют дожди — они прогнозируются в пятницу и субботу, тогда как остальную часть недели погода останется сухой.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневная температура на протяжении недели будет колебаться от +18° до +23°, а ночная — от +12° до +16°.

В воскресенье, 13 сентября, воздух днем прогреется до +19°, а ночью охладится до +13°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не ожидается.

В понедельник, 14 сентября, столбики термометров днем покажут +18° — это самый прохладный день недели. Ночью будет +13°, облачность переменная, без осадков.

Во вторник, 15 сентября, температура днем поднимется до +19°, ночью опустится до +12° — самая холодная ночь недели. Облачно с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В среду, 16 сентября, днем ожидается +21°, ночью — +12°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В четверг, 17 сентября, температура достигнет пика недели — +23° днем, ночью похолодает до +13°. Погода малооблачная, без осадков.

В пятницу, 18 сентября, днем удержится жаркая отметка +23°, ночью потеплеет до +16°. Облачность переменная, и синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 19 сентября, температура днем немного снизится до +22°, ночью останется на уровне +16°. Небо малооблачное, возможны осадки.

Таким образом, самым теплым днем недели станет четверг, 17 сентября, когда воздух прогреется до +23°, а самым прохладным — понедельник, 14 сентября, с дневной температурой +18°. Перепад температур за неделю составит 5°. Осадки синоптики прогнозируют в пятницу, 18 сентября, и субботу, 19 сентября.

В дни с возможными осадками — пятницу и субботу — стоит иметь при себе зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. В остальные дни, когда температура держится на отметке +18…+23°, комфортно планировать прогулки и дела на свежем воздухе, однако утром и ночью, когда термометр опускается до +12…+13°, не лишним будет одеться теплее.

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