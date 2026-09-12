Салат из свеклы — простое и вкусное блюдо из вареной свеклы, красного лука и нежной майонезной заправки. Готовится без духовки и подходит и как гарнир, и как самостоятельная закуска.

Рецепт идеального салата «Шуба» мы уже публиковали — а салат из свеклы готовится еще проще: не нужно выкладывать слои и ждать, пока они пропитаются. Достаточно отварить свеклу, нарезать ее соломкой и заправить нежной смесью из майонеза и уксуса. Получается сладковато-сливочный вкус, который нравится и взрослым, и детям.

Главное отличие этого рецепта — в заправке. Здесь есть и уксус, и немного сахара, и майонез, поэтому салат получается не сухим, а сочным и нежным. Свеклу предварительно отваривают в кожуре, поэтому она сохраняет цвет и природную сладость.

Ингредиенты для салата из свеклы

4 средних или крупных свеклы (форма не важна);

1 небольшая красная луковица (примерно ¼ стакана мелко нарезанной);

3–4 столовые ложки майонеза (по вкусу);

¼ чайной ложки соли;

½ чайной ложки сахара;

1 столовая ложка уксуса.

Как приготовить салат из свеклы: пошагово

Шаг 1. Отварите свеклу. Положите свеклу в кастрюлю с водой прямо в кожуре и варите около 1 часа, пока она не будет легко протыкаться вилкой. Молодая или небольшая свекла может свариться за 45 минут, а старая и крупная потребует больше времени. Готовую свеклу остудите в холодной воде или при комнатной температуре, после чего снимите кожуру.

Шаг 2. Очищенную свеклу нарежьте соломкой. Удобнее всего это сделать с помощью мандолины или обычного ножа. Чтобы свекла не окрашивала руки, работайте в кухонных перчатках.

Шаг 3. Переложите нарезанную свеклу в большую миску и добавьте мелко нарезанный красный лук.

Шаг 4. Добавьте ¼ чайной ложки соли, ½ чайной ложки сахара, 1 столовую ложку уксуса и 3–4 столовые ложки майонеза. Хорошо перемешайте.

Салат из свеклы готов сразу после перемешивания. По желанию его можно посыпать мелко нарезанным зеленым луком или укропом — так блюдо будет выглядеть ярче.

Хранить салат лучше в холодильнике, но заправлять его желательно перед подачей. Отварную свеклу можно приготовить заранее и держать в холодильнике 2–3 дня.

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