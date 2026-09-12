С 28 августа 2026 года в Украине действует новый механизм финансирования пенсионных выплат по судебным решениям. Победа пенсионера в суде больше не означает, что всю присужденную сумму выплатят сразу.

Пенсионные выплаты в Украине по судебным решениям с 28 августа 2026 года финансируются по новому механизму. Теперь победа пенсионера в суде в споре с Пенсионным фондом не означает, что всю присужденную сумму выплатят сразу.

Новый порядок утвердил Кабинет Министров постановлением №1046 от 19 августа 2026 года. Он касается выплаты пенсий, пересчитанных во исполнение судебных решений, а также погашения задолженности по решениям, охватывающим предыдущие периоды. Об этом сообщает Соцпортал.

Что изменилось с 28 августа

Пересчитанной пенсией по решению суда считается ситуация, когда суд обязал ПФУ провести перерасчет, после чего фонд определил новый размер выплаты. Если между прежней и новой суммой возникла разница, ее должны выплатить пенсионеру.

Отдельно речь идет о ретроспективных судебных решениях. Это случаи, когда Пенсионный фонд должен начислить, пересчитать или выплатить пенсию, доплаты или надбавки за период до того, как решение суда вступило в законную силу.

Почему всю сумму могут не выплатить сразу

Постановление предусматривает пропорциональное распределение средств между пенсионерами, которых включили в соответствующий перечень. Выплаты будут осуществлять только в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на это направление.

Пропорциональное распределение не означает, что все получат одинаковую сумму. Размер выплаты зависит от того, сколько средств причитается конкретному человеку и какой объем финансирования доступен. Поэтому даже если суд признал право пенсионера на определенную сумму задолженности, это не гарантирует ее выплаты одним платежом.

Какая гарантия есть для тех, кому суд назначил пенсию

Для судебных решений, которыми ПФУ обязали именно назначить пенсию, предусмотрена отдельная гарантия. При распределении средств должно учитываться, что ежемесячный размер пенсии, назначенной во исполнение решения суда, не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен.

Какие выплаты не подпадают под новый порядок

Новый механизм имеет исключения. Он не распространяется на отдельные выплаты, осуществляемые по другим процедурам, а также на судебные решения, которые согласно статье 371 Кодекса административного судопроизводства Украины подлежат немедленному исполнению. Поэтому конкретный порядок получения средств зависит от содержания судебного решения и вида выплаты.

Что делать пенсионеру после победы в суде

После того как решение вступило в законную силу, не стоит просто ждать зачисления средств. Прежде всего нужно проверить, как именно Пенсионный фонд исполняет решение суда. Стоит выяснить:

получил ли ПФУ решение суда и вступило ли оно в законную силу;

исполнил ли фонд определенную судом обязанность и какую сумму начислили;

отражена ли эта сумма в электронном пенсионном деле;

включили ли пенсионера в соответствующий перечень на финансирование;

предусмотрены ли бюджетные средства на соответствующую выплату.

Выяснить эти вопросы можно через сервисные центры Пенсионного фонда или в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ. Если выплата не отражена или вас не включили в перечень, стоит подать письменное обращение в территориальный орган фонда.

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