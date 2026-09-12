Пенсия для тех, кто будет выходить на заслуженный отдых в 2027 году, может быть ориентировочно на 19% выше, чем для тех, кто оформляет выплату в этом году. Причина — новый расчетный показатель средней зарплаты, который применяет Пенсионный фонд Украины.

Размер будущей пенсии в Украине зависит от года выхода на отдых: те, кто оформит выплату в 2027-м, могут получать заметно больше, чем новые пенсионеры 2026 года, даже при одинаковом стаже и заработке.

Ежемесячно Пенсионный фонд Украины определяет показатель средней зарплаты в расчете на одно застрахованное лицо. Эти данные используют для вычисления коэффициента заработной платы при назначении пенсий согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». После того как ПФУ обнародовал данные за второй квартал 2026 года, профильное издание «На пенсии» свело полную картину средних зарплат за первое полугодие и показало, что изменилось в расчетах.

Как росла средняя зарплата

Средняя заработная плата в Украине за январь-июнь 2026 года постепенно повышалась: в январе — 21 876,06 грн, в феврале — 22 455,11 грн, в марте — 23 218,24 грн, в апреле — 25 001,55 грн, в мае — 25 636,03 грн, а в июне достигла максимума в 28 169,69 грн. Среднемесячный показатель за шесть месяцев составил 24 392,78 грн.

Новый расчетный показатель

Если сравнить зарплаты за 2024, 2025 и первую половину 2026 года с базой, которую применяют для назначения пенсий в 2026-м (17 482,87 грн), то новый трехлетний расчетный показатель возрастает до 20 844,29 грн. Это на 3 361,42 грн больше, чем действующая база этого года.

Именно поэтому для тех, кто будет выходить на заслуженный отдых в 2027 году, выплата будет ориентировочно на 19% (в 1,19 раза) выше, чем для тех, кто оформляет ее в 2026-м, — при одинаковых показателях стажа и заработка. Стоит учитывать, что этот рост рассчитан лишь за первые шесть месяцев 2026 года: окончательные цифры по итогам всего года появятся позже.

Кто выигрывает от новых расчетов

Формула, которую сейчас использует ПФУ, создает диспропорцию: люди с одинаковым стажем и доходами получают разные пенсии в зависимости от года выхода на отдых. Поэтому тем, кто планирует оформлять выплату в ближайшие годы, стоит учитывать эту динамику — рост расчетного показателя играет в пользу будущих пенсионеров.

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