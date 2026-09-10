Відкладення виходу на пенсію в Україні дозволяє суттєво збільшити щомісячні виплати — у Пенсійному фонді пояснили, кому вигідно попрацювати довше та як працює механізм підвищення.

Пенсія та виплати в Україні знову в центрі уваги — ті, хто досяг 60 років, але не поспішає оформлювати пенсію, можуть помітно збільшити її щомісячний розмір.

Право на підвищені виплати мають громадяни, які сформували необхідний страховий стаж, проте свідомо відклали звернення за призначенням пенсії. Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Розмір бонусу безпосередньо залежить від тривалості відстрочки. До п'яти років включно пенсія зростає на 0,5% за кожен повний місяць: один додатково відпрацьований рік додає 6%, а два роки — 12%. Якщо відкласти вихід більш ніж на п'ять років, коефіцієнт підвищення становить 0,75% за місяць.

Саме тому відстрочення на шість років — 72 місяці — збільшує підсумкову виплату одразу на 54%. Однак у ПФУ застерігають: таке рішення не завжди фінансово виправдане, тож перед відмовою від своєчасного оформлення варто оцінити стан здоров'я та життєві обставини.

Чи вигідно відкладати пенсію: як порахувати

Якщо відстрочити вихід на два роки, за цей період людина сумарно втратить близько 120 тисяч гривень неотриманих виплат. За надбавки 600 гривень на місяць для повної компенсації втраченого знадобиться понад 16 років отримання підвищеної пенсії.

Фахівці радять ретельно прораховувати персональні цифри: для одних відтермінування виявиться вигідним кроком, для інших — збитковим. Тому остаточне рішення варто ухвалювати лише після порівняння потенційної надбавки з сумою, яку доведеться недоотримати за роки відстрочки.

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