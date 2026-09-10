Наполеон із заварним кремом готується простіше, ніж здається: для коржів беремо готове листкове тісто, а ніжності торта надає правильне вистоювання.

Швидкий рецепт торта «наполеон» ми вже публікували — а цей наполеон із заварним кремом готується ще простіше, бо для коржів беремо готове листкове тісто.

Наполеон — багатошаровий торт, у якому тонкі листкові коржі чергуються з ніжним заварним кремом. У цьому рецепті не треба замішувати тісто власноруч: головна робота — спекти коржі й приготувати крем, а далі все зробить час.

Інгредієнти для наполеона

6 листів листкового тіста (приблизно 30 × 30 см)

480 мл незбираного молока

2 стручки ванілі

140 г кукурудзяного крохмалю

455 г цукру

1 ч. ложка солі

6 яєць

170 г несолоного вершкового масла кімнатної температури

Для дзеркальної глазурі:

1 ч. ложка желатину без смаку

120 мл холодної води

120 мл цукрового сиропу (приблизно 50 г цукру + 60 мл води, зварити до розчинення)

Для прикрашання:

полуниця, нарізана скибочками

Як приготувати наполеон: покроково

1. Випікаємо коржі. Розігрійте духовку до 200 °C. Розморожене листкове тісто злегка розтягніть на присипаній борошном поверхні — приблизно до 40 × 40 см. Наколіть виделкою через кожні 2–3 см і випікайте на деку до легкого золотистого кольору. Готові коржі остудіть, підрівняйте краї, а обрізки збережіть.

2. Готуємо заварний крем. У каструлю з товстим дном влийте молоко й поставте на середній вогонь. Стручки ванілі розріжте вздовж, вишкребіть насіння й додайте до молока, доведіть до кипіння.

3. Поки молоко гріється, у великій мисці змішайте крохмаль, цукор і сіль. По одному вбийте 6 яєць і збивайте до однорідності.

4. Коли молоко закипить, безперервно помішуючи, влийте третину гарячого молока в яєчну суміш, щоб «загартувати» яйця. Потім поверніть усе в каструлю й варіть, постійно помішуючи, до закипання. Після закипання готуйте ще 1–2 хвилини, поки крем загусне і зникне смак сирого крохмалю. Не переварюйте — інакше крем знову стане рідким.

5. Перекладіть крем у миску, додайте вершкове масло (воно розтане) і накрийте харчовою плівкою так, щоб вона торкалася поверхні крему. Остудіть до кімнатної температури, потім збийте міксером до гладкості й повністю охолодіть у холодильнику. Якщо крем вийшов негладким, протріть його крізь сито, поки він гарячий.

6. Готуємо глазур. Желатин розчиніть у 120 мл холодної води, залиште набухати на 2–3 хвилини, потім підігрійте, поки він розчиниться (не кип'ятіть). Додайте 120 мл цукрового сиропу, перемішайте. Дайте глазурі охолонути й трохи загуснути перед нанесенням.

7. Збираємо торт. На тарілку викладіть трохи крему, зверху покладіть перший корж і притисніть. Розподіліть п'яту частину крему, накрийте наступним коржем і повторюйте, доки не закінчаться коржі. Обмажте весь наполеон заварним кремом. Подрібніть збережені обрізки й обсипте ними боки торта, щоб він не підсихав. Зверху викладіть скибочки полуниці та пензликом нанесіть глазур.

Залиште наполеон при кімнатній температурі на 3–4 години, потім приберіть у холодильник щонайменше на 24 години перед подачею — за цей час коржі просочаться кремом і стануть м'якими.

Нарізайте наполеон холодним — так він краще тримає форму. Зберігайте торт у холодильнику, накривши, до кількох днів; якщо любите хрусткі коржі, одразу після змащування ставте його в холод і не залишайте при кімнатній температурі. Детальніше про спосіб приготування — у кулінарному блозі Let the Baking Begin.

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