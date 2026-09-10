На внутрішньому ринку України ріпчаста цибуля за тиждень подорожчала в середньому на 21% — фермери відвантажують продукцію по 13–20 грн за кілограм.

Подорожчання овочів в Україні набирає обертів: лише за перші дні цього тижня ріпчаста цибуля на внутрішньому ринку додала в ціні в середньому 21%. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на аналітиків проєкту EastFruit.

Наразі більшість українських фермерів готові відвантажувати цибулю не дешевше ніж по 13–20 грн за кілограм (0,29–0,45 долара). Це в середньому на 21% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Порівняно з минулим роком різниця ще помітніша: на початку вересня 2025-го фермери продавали цибулю на 32% дешевше, ніж сьогодні. Аналітики EastFruit пояснюють, що активно підвищувати ціни фермерам дозволяє стабільно високий попит із боку оптових компаній і роздрібних мереж.

Чому цибуля дорожчає

Позитивний ціновий тренд у цьому сегменті учасники ринку пов'язують із високою торговельною активністю оптовиків, які закуповують цибулю як для поточних продажів, так і для закладання на зберігання. Водночас пропозиція овочів високої якості залишається доволі обмеженою, адже самі фермери прагнуть закласти максимальні обсяги продукції на зберігання.

Що буде з цінами далі

Ключові гравці ринку називають нинішнє подорожчання тимчасовим. Збирання цибулі в українських господарствах усе ще триває, тож до середини жовтня пропозиція на ринку залишатиметься досить високою, що має стримувати подальше зростання цін.

Для порівняння: морква в Україні дешевшає вже три тижні поспіль — наприкінці минулого тижня її пропонували по 12–18 грн/кг, що в середньому на 20% дешевше, ніж наприкінці серпня.

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