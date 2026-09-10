На внутреннем рынке Украины репчатый лук за неделю подорожал в среднем на 21% — фермеры отгружают продукцию по 13–20 грн за килограмм.

Подорожание овощей в Украине набирает обороты: только за первые дни этой недели репчатый лук на внутреннем рынке прибавил в цене в среднем 21%. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на аналитиков проекта EastFruit.

Сейчас большинство украинских фермеров готовы отгружать лук не дешевле чем по 13–20 грн за килограмм (0,29–0,45 доллара). Это в среднем на 21% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По сравнению с прошлым годом разница еще заметнее: в начале сентября 2025-го фермеры продавали лук на 32% дешевле, чем сегодня. Аналитики EastFruit объясняют, что активно повышать цены фермерам позволяет стабильно высокий спрос со стороны оптовых компаний и розничных сетей.

Почему лук дорожает

Положительный ценовой тренд в этом сегменте участники рынка связывают с высокой торговой активностью оптовиков, которые закупают лук как для текущих продаж, так и для закладки на хранение. В то же время предложение овощей высокого качества остается довольно ограниченным, ведь сами фермеры стремятся заложить максимальные объемы продукции на хранение.

Что будет с ценами дальше

Ключевые игроки рынка называют нынешнее подорожание временным. Уборка лука в украинских хозяйствах все еще продолжается, поэтому до середины октября предложение на рынке будет оставаться достаточно высоким, что должно сдерживать дальнейший рост цен.

Для сравнения: морковь в Украине дешевеет уже три недели подряд — в конце прошлой недели ее предлагали по 12–18 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце августа.

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