Студенты, чья отсрочка завершилась 30 июня 2026 года, массово получили статус «резервиста» вместо «военнообязанного». Юрист объяснил, почему ТЦК не имели права менять эту запись и как вернуть правильный статус.

Правила ТЦК по воинскому учету снова оказались в центре внимания — на этот раз из-за массового сбоя, из-за которого студенты внезапно стали «резервистами». Как исправить эту ошибочную запись, объяснил юрист Евгений Филипец, сообщает Новини.LIVE.

В начале июля 2026 года тысячи украинцев столкнулись с неожиданной проблемой воинского учета. Студенты, чья законная отсрочка завершилась 30 июня, вместо ожидаемого статуса «военнообязанный» оказались в категории «резервистов».

Это кардинально меняет правовое положение человека, ведь резервисты, в отличие от военнообязанных, теряют возможность получить отсрочку от мобилизации. Люди, которые не оканчивали военную кафедру, не проходили срочную службу и не имели боевого опыта, оказались в резерве вследствие масштабного сбоя или ошибки в системе учета.

Кто по закону может быть резервистом

Юрист Евгений Филипец подчеркивает, что украинское законодательство дает четкое определение этого понятия. «Это та категория лиц, которая проходила военную службу, имеет боевой опыт и, внимание, приказом командира воинской части зачислена на службу в военный резерв», — объяснил он.

По его словам, других субъектов, наделенных полномочиями зачислять человека в резерв, де-юре не существует. Такое право не принадлежит ни районным, ни областным территориальным центрам комплектования. Даже во время демобилизации бойцы писали рапорты о нежелании служить в резерве, и командиры издавали приказ об увольнении в запас именно в статусе военнообязанного.

Как отменить статус резервиста

Поскольку ТЦК не имели никаких юридических оснований самовольно менять статус гражданских лиц на «резервистов», такую ошибку можно и нужно исправлять. Сначала гражданин должен подать в свой ТЦК и СП мотивированное заявление установленной формы. Можно обратиться к юристам, чтобы те помогли составить адвокатские запросы для выяснения юридической природы этой массовой ошибки.

Что делать, если ТЦК игнорирует заявление

Если военкомат игнорирует запрос или отказывается исправлять статус, пора обращаться в суд. «Не может быть зачислено в военный резерв лицо, не соответствующее критериям и не зачисленное в военный резерв командиром воинской части. Поэтому судебная перспектива здесь есть», — заверил Евгений Филипец.

По его словам, отказ действовать расценивается как бездействие должностных лиц, поэтому суд может официально обязать сотрудников ТЦК внести правильные сведения в реестр «Оберег» и вернуть человеку статус военнообязанного. При этом успех судебного решения не гарантирован — каждое такое дело судьи рассматривают строго индивидуально.

Осторожно с приложением «Резерв+»

Снятым с воинского учета украинцам следует быть крайне осторожными с приложением «Резерв+». Если после технического сбоя системы в спешке оплатить выписанный штраф или подать запрос на отсрочку, это будет расценено как ваше личное согласие с тем, что вы снова являетесь военнообязанным. В результате одно ошибочное действие возвращает человека в общие списки призывников.

В то же время норма о невозможности мобилизации лиц до 25 лет действует далеко не для всех молодых людей. По словам адвоката Евгения Филипца, под мобилизацию законно попадают юноши младшего возраста, если они ранее имели статус ограниченно годных, окончили военную кафедру в вузе и получили офицерское звание или ранее служили в полиции.

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