В столице 97% школ работают в смешанном формате, а 3% — дистанционно. Укрытия, защищенные пространства и подземные школы определяют, как украинские ученики учатся во время постоянных воздушных тревог.

Компенсация платы за обучение в Виннице доступна только до конца сентября, однако для большинства украинских семей главным вопросом этого сентября стала безопасность детей. Пятый учебный год с начала полномасштабной войны школы начинают с вопросов безопасности: соответствует ли укрытие требованиям, сколько детей оно может принять и что происходит с уроками во время затяжной воздушной тревоги.

Как сообщает УНН, в столичной сети учреждений общего среднего образования коммунальной собственности — это 412 школ, лицеев и школ-интернатов — учебный процесс с 1 сентября организовали в зависимости от ситуации с безопасностью. В смешанном формате работают 97% школ, а исключительно дистанционно — только 3%. Это преимущественно учреждения, у которых нет собственных укрытий и возможности обустроить их на своей территории.

По данным Департамента образования и науки КГГА, в столичных учреждениях учатся более 248 тысяч учеников. Более 45% из них учились очно в укрытиях — преимущественно ученики начальных классов, почти 30% — в смешанном формате, более 17% — дистанционно, еще 8% — по индивидуальной форме.

Что изменилось в школьных укрытиях в 2026 году

Полноценные укрытия обустраивают по ДБН В.2.2-5:2023 «Защитные сооружения гражданской защиты» и требованиям МВД. В 2026 году на обустройство школьных укрытий в государственном и региональных бюджетах предусмотрели 5 млрд грн. Отдельно начали действовать правила о так называемых защищенных пространствах — временном решении для школ, у которых пока нет полноценного укрытия, но которые должны обеспечить физическую защиту детей и работников.

Защищенные пространства можно обустраивать в подвальных, цокольных или первых этажах. Они должны уменьшать воздействие ударной волны и осколков, иметь электроснабжение и освещение, надлежащее санитарное и противопожарное состояние, эвакуационные выходы и быть доступными для маломобильных групп. В то же время такое пространство не приравнивается к полноценному защитному сооружению гражданской защиты и рассматривается как временное решение.

Чтобы комиссия ГСЧС разрешила очное обучение, укрытие должно соответствовать ряду критериев:

толщина перекрытий, рассчитанная на прямую или осколочную нагрузку, не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов и герметичные двери;

система фильтровентиляции, способная очищать воздух в автономном режиме;

генераторы или аккумуляторные системы с резервом от 48 часов и стабильный интернет (Wi-Fi на спутниковых или оптоволоконных линиях);

безбарьерный доступ — пандусы, подъемники, оборудованные санузлы, тактильная навигация;

стационарные санузлы, запас питьевой и технической воды не менее чем на двое суток, аптечки и сухие пайки.

Как проходят уроки во время воздушной тревоги

Во время тревоги образовательный процесс останавливают, а дети и учителя организованно переходят в укрытие. Если безопасное пространство позволяет, урок может продолжаться непосредственно под землей; в других случаях время используют для повторения материала, чтения или самостоятельной работы.

В школах с частыми сигналами опасности и затяжными тревогами — прежде всего в прифронтовых регионах и столице — могут менять расписание, вводить смешанное обучение или сочетать очный и дистанционный форматы. МОН отдельно подчеркивает необходимость четкого алгоритма действий и недопущения скоплений людей во время массовых мероприятий.

Что проверить родителям в школе

Стоит выяснить, есть ли у учреждения собственное укрытие или оно пользуется соседним — это допустимо на расстоянии до 500 метров от школы, какова его вместимость и вмещает ли оно всех учеников и учителей. В Киеве, по информации районных госадминистраций, 95% учреждений образования оборудованы простейшими шелтерами; при их отсутствии школы используют укрытия соседних объектов хозяйствования с достаточным количеством мест.

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