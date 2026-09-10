Блины по этому рецепту получаются нежными, шелковистыми и практически не рвутся — всё благодаря заварной технике с горячим молоком.

Рецепт блинов на молоке мы уже публиковали — а эти заварные блины получаются ещё нежнее и почти не рвутся благодаря особой технике теста.

Суть секрета — в горячем молоке, которое добавляют в уже замешанное тесто. Такой способ напоминает заварное тесто для профитролей: он ускоряет образование клейковины, поэтому блины легче переворачивать, а их поверхность приобретает приятный шелковистый блеск.

Ингредиенты для заварных блинов

3 яйца;

1 столовая ложка сахара;

1 чайная ложка соли;

720 мл пахты;

примерно 400 г муки;

1 чайная ложка соды;

360 мл цельного молока (кипящего);

60 мл растительного масла.

Как приготовить заварные блины: пошагово

В блендер выложите яйца, соль, сахар, пахту и муку. Взбивайте 30–45 секунд, останавливаясь каждые 15 секунд, чтобы соскрести муку со стенок.

Отдельно смешайте кипящее молоко с содой примерно 15 секунд, затем влейте горячее молоко в тесто, непрерывно взбивая (или держа блендер включённым).

Добавьте масло и взбейте ещё около 10 секунд, чтобы оно полностью соединилось с тестом. Снимите пену сверху и выбросьте её — тесто готово.

Смочите бумажное полотенце маслом и протрите им сковороду — это нужно сделать только перед первым блином. Разогрейте сковороду на среднем огне.

Наклоните сковороду под углом 45°, вылейте половником порцию теста в форме полумесяца на приподнятый край и быстро покрутите сковороду, чтобы тесто равномерно покрыло дно.

Когда на поверхности блина не останется влажных мест, подденьте края лопаткой, переверните и жарьте ещё 30–60 секунд. Готовые блины складывайте стопкой один на другой.

Подавайте блины тёплыми. Для сладкого варианта полейте их сгущённым молоком, добавьте варенье или сливочный сыр; для сытного — заверните ветчину, сыр, копчёный лосось, яичницу или колбасу. Тесто можно хранить в холодильнике до 24–48 часов, а готовые блины — разогревать в микроволновке.

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