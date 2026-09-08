Млинці з м'ясом і грибами — ситна страва, яку можна приготувати заздалегідь і навіть заморозити. Цей рецепт підкаже, як зробити соковиту начинку й хрустку скоринку.

Рецепт ніжних млинців на молоці ми вже публікували — а млинці з м'ясом і грибами перетворюють тонкі коржі на повноцінну основну страву. Головна зручність у тому, що начинку можна приготувати за день-два, а готові млинці навіть заморозити про запас.

Це класичні ситні млинці, у які загортають соковиту яловичину з обсмаженими грибами, цибулею, морквою та рисом. Перед подачею їх підрум'янюють на сковороді, щоб зовні з'явилася апетитна скоринка. За цим рецептом виходить 20–25 млинців — саме те, щоб нагодувати всю родину.

Інгредієнти для млинців з м'ясом і грибами

20–25 готових тонких млинців;

340 г яловичини (м'якоть, нарізана кубиками);

2 склянки (приблизно 480 мл) дрібно нарізаних грибів;

1/2 склянки (близько 120 мл) цибулі, нарізаної дрібними кубиками;

1 середня морква, натерта;

1/2 склянки (близько 100 г) круглого рису, звареного;

1/2 склянки (приблизно 120 мл) бульйону;

сіль і перець — на смак;

олія для обсмажування;

дрібка часникового порошку.

Для яєчної паніровки: 2 яйця, 3–4 столові ложки (45–60 мл) молока, дрібка солі та перцю.

Як приготувати млинці з м'ясом і грибами: покроково

Розігрійте сковороду з парою столових ложок олії на сильному вогні, викладіть нарізане кубиками м'ясо та підрум'яньте його з усіх боків на середньо-сильному вогні. Перекладіть м'ясо в миску. За бажанням яловичину можна відварити у воді до м'якості — приблизно 1 годину.

На тій самій сковороді обсмажте гриби на сильному вогні до золотистого кольору. Додайте цибулю та готуйте на середньому вогні, поки вона не стане м'якою й прозорою, — приблизно 7–10 хвилин. Потім додайте натерту моркву й тушкуйте до м'якості; можна влити 1/2 склянки води та накрити кришкою, щоб процес пішов швидше.

Подрібніть м'ясо блендером або через м'ясорубку. З'єднайте його з грибною засмажкою, вареним рисом, часниковим порошком, сіллю та перцем і ретельно перемішайте. Влийте приблизно 1/2 склянки бульйону, щоб начинка злиплася і не була сухою.

Викладіть млинці рум'яним боком догори. У центр кожного покладіть 2–3 щедрі ложки начинки, розрівняйте по середній третині. Загорніть правий і лівий краї до центру, а потім зробіть 3–4 згини, щоб вийшов плаский рулет.

Підрум'яньте начинені млинці одним зі способів. Перший: обсмажте на вершковому маслі чи олії на середньому вогні з обох боків до золотистості. Другий: збийте 2 яйця з 2 столовими ложками молока та дрібкою солі, вмочіть кожен млинець у цю суміш і обсмажте на розігрітій сковороді з олією чи маслом з обох боків до рум'яної скоринки.

Подавайте млинці гарячими з підсоленою сметаною або кисло-солодким соусом. Вони смачні й холодними, тому чудово підходять як перекус чи обід на наступний день. Незасмажені начинені млинці можна зберігати в холодильнику 1–2 дні або заморозити в контейнері.

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