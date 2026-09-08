Бельгійські вафлі за 15 хвилин ми вже публікували — а ці бельгійські вафлі готуються з патокою та набором зігрівальних прянощів. Кориця, імбир, гвоздика, духмяний перець і дрібка чорного перцю дають глибокий карамельно-пряний смак, а два види цукру — водночас м'якість усередині й хрустку скоринку ззовні.
Інгредієнти для бельгійських вафлів
- 140 г темного коричневого цукру (утрамбованого);
- 6 ст. л. рослинної олії;
- 50 г білого цукру;
- 2 ст. л. патоки (меляси);
- 3 великі яйця;
- 300 г пшеничного борошна;
- 1 ч. л. розпушувача;
- 1 ч. л. меленої кориці;
- 1/2 ч. л. меленого імбиру;
- 1/4 ч. л. соди;
- 1/4 ч. л. свіжомеленого чорного перцю;
- 1/4 ч. л. меленого духмяного перцю;
- 1/4 ч. л. меленої гвоздики;
- 1/4 ч. л. солі;
- 160 мл незбираного молока (розділити на дві частини);
- олія у спреї для змащування вафельниці.
Для кленово-горіхового масла:
- 85 г несоленого вершкового масла (6 ст. л.);
- 180 мл чистого кленового сиропу;
- приблизно 70 г подрібнених карамелізованих пеканів.
Як приготувати бельгійські вафлі: покроково
Крок 1. У великій мисці змішайте темний коричневий цукор, олію, білий цукор і патоку, щоб цукри рівномірно покрилися. Додавайте яйця по одному, щоразу збиваючи віночком до однорідності.
Крок 2. В окремій середній мисці з'єднайте борошно, розпушувач, корицю, імбир, соду, чорний перець, духмяний перець, гвоздику й сіль.
Крок 3. Вмішайте половину сухих інгредієнтів у яєчну суміш — лише до об'єднання. Додайте половину молока та обережно перемішайте. Повторіть із рештою сухих інгредієнтів і молока. Дайте тісту постояти 10 хвилин за кімнатної температури.
Крок 4. Розігрійте вафельницю згідно з інструкцією та змастіть її олією у спреї. Викладіть у кожну секцію приблизно по 1/3 склянки тіста з верхом. Випікайте, поки вафля не набуде темнішого відтінку й не стане твердою на дотик. Перекладіть на тарілку та повторіть із рештою тіста — має вийти 6–8 вафель.
Крок 5. У невеликій каструлі на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Вмішайте кленовий сироп і зніміть із вогню. Додайте подрібнені пекани та перемішайте.
Викладіть бельгійські вафлі на блюдо й подавайте з теплим кленово-горіховим маслом поруч. Вафлі можна приготувати за 2 дні наперед: зберігайте їх у герметичному контейнері в холодильнику, а перед подачею підігрійте в тостері або конвекційній духовці за температури 175 °C, щоб повернути хрусткість.
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