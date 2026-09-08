Бельгійські вафлі за цим рецептом виходять хрусткими ззовні та м'якими всередині, а прянощі надають їм затишного зимового смаку. Незвичайний штрих — вершково-кленове масло з пеканами для подачі.

Бельгійські вафлі за 15 хвилин ми вже публікували — а ці бельгійські вафлі готуються з патокою та набором зігрівальних прянощів. Кориця, імбир, гвоздика, духмяний перець і дрібка чорного перцю дають глибокий карамельно-пряний смак, а два види цукру — водночас м'якість усередині й хрустку скоринку ззовні.

Інгредієнти для бельгійських вафлів

140 г темного коричневого цукру (утрамбованого);

6 ст. л. рослинної олії;

50 г білого цукру;

2 ст. л. патоки (меляси);

3 великі яйця;

300 г пшеничного борошна;

1 ч. л. розпушувача;

1 ч. л. меленої кориці;

1/2 ч. л. меленого імбиру;

1/4 ч. л. соди;

1/4 ч. л. свіжомеленого чорного перцю;

1/4 ч. л. меленого духмяного перцю;

1/4 ч. л. меленої гвоздики;

1/4 ч. л. солі;

160 мл незбираного молока (розділити на дві частини);

олія у спреї для змащування вафельниці.

Для кленово-горіхового масла:

85 г несоленого вершкового масла (6 ст. л.);

180 мл чистого кленового сиропу;

приблизно 70 г подрібнених карамелізованих пеканів.

Як приготувати бельгійські вафлі: покроково

Крок 1. У великій мисці змішайте темний коричневий цукор, олію, білий цукор і патоку, щоб цукри рівномірно покрилися. Додавайте яйця по одному, щоразу збиваючи віночком до однорідності.

Крок 2. В окремій середній мисці з'єднайте борошно, розпушувач, корицю, імбир, соду, чорний перець, духмяний перець, гвоздику й сіль.

Крок 3. Вмішайте половину сухих інгредієнтів у яєчну суміш — лише до об'єднання. Додайте половину молока та обережно перемішайте. Повторіть із рештою сухих інгредієнтів і молока. Дайте тісту постояти 10 хвилин за кімнатної температури.

Крок 4. Розігрійте вафельницю згідно з інструкцією та змастіть її олією у спреї. Викладіть у кожну секцію приблизно по 1/3 склянки тіста з верхом. Випікайте, поки вафля не набуде темнішого відтінку й не стане твердою на дотик. Перекладіть на тарілку та повторіть із рештою тіста — має вийти 6–8 вафель.

Крок 5. У невеликій каструлі на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Вмішайте кленовий сироп і зніміть із вогню. Додайте подрібнені пекани та перемішайте.

Викладіть бельгійські вафлі на блюдо й подавайте з теплим кленово-горіховим маслом поруч. Вафлі можна приготувати за 2 дні наперед: зберігайте їх у герметичному контейнері в холодильнику, а перед подачею підігрійте в тостері або конвекційній духовці за температури 175 °C, щоб повернути хрусткість.

Раніше Politeka повідомляла, як приготувати вафлі: суддя «Мастер Шеф» Мартиновська дала ідеальний рецепт для сніданку.

Також Politeka писала, як приготувати бельгійські вафлі: зірка «Мастер Шеф» дала простий рецепт.

Як повідомляла Politeka, як швидко приготувати домашні вафлі: ідеальний рецепт від Тетяни Литвинової.